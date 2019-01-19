Как бюджетно отдохнуть в отпуске: 11 подсказок экономии денег

Собирая чемоданы в отпуск, мы отводим огромную роль материальной стороне вопроса. Список расходов пополняется ежедневно, хочется отдохнуть на широкую ногу, не зря же трудились весь год в поте лица. Но бюджет не резиновый, поэтому хочется уложиться в определенные рамки. Вот основные подсказки, которые помогут отдохнуть с минимальными затратами, при этом весело и комфортно.

1 Место отдыха Выбирайте место для отдыха, исходя не только из своих неуемных желаний, но также из финансовой обстановки в семье. Если отправитесь на дорогостоящий курорт в дальних странах, то потом несколько месяцев будете жить на одном хлебе и воде. Согласитесь, картина неутешительная. Лучше присмотреться к более бюджетным странам, а то и ограничиться родиной. Поверьте, на родной земле тоже есть, что посмотреть.

2 Бронируйте путевки заранее Ни для кого не секрет, что, чем раньше закажешь тур, тем меньше денег потратишь. В основном туристические фирмы выкладывают в сеть информацию о доступных турах примерно за полгода до начала поездки.

3 Побеспокойтесь об отпуске заблаговременно Определитесь, куда хотите полететь, и ежедневно просматривайте отели на сайтах турагентств. Однако помните: это правило не действует для горящих туров.

4 Выбор места проживания Выбирайте отель, исходя из здравого рассудка. Жилье зачастую занимает львиную долю семейного бюджета. Если не хотите потратить половину, а то и больше выделенной суммы, то присмотритесь к более экономному жилью. Например, хостел или квартира от хозяина будут стоить значительно дешевле.

5 С кем лучше ехать Путешествовать лучше всего небольшими компаниями. Таким незамысловатым способом вы сможете сэкономить на отеле. Номера для нескольких человек всегда дешевле, чем одиночные. Иногда случается так, что подходящую компанию не удается найти. Попробуйте найти попутчиков через интернет, знакомых. Новые знакомства зарядят положительными эмоциями, а отдых может оказаться еще более насыщенным.

6 Не забудь о валюте Обменивайте деньги на валюту у себя в городе. Ни в коем случае не рассчитывайте на аэропорт. Там в большинстве случаев самый невыгодный курс. Или еще до вылета узнайте, где дешевле обменять средства в том месте, куда направляетесь. Но будьте предельно внимательны: много мошенников и аферистов, желающих нажиться на доверчивых туристах.

7 Когда ехать Дата отдыха напрямую зависит от цены билета. Допустим, если хотите путешествовать в праздники или выходные дни, то стоимость такой путевки будет значительно выше. Это еще один психологический прием, на который ведутся доверчивые туристы.

8 Экономьте на подарках и сувенирах Не стоит покупать милые сюрпризы друзьям и родственникам в крупных торговых центрах или брендовых магазинах. Лучше отовариться на рынке или в никому не известном ларьке на окраине города.

9 Торгуйтесь с продавцами Особенно актуально это в восточных странах. Они, как никто другой, любят азарт. Не стесняйтесь, просите ту цену, которая кажется для вас более демократичной. Таким образом, можно снизить стоимость товара вдвое, а то и втрое.

10 Развлечения Продумайте, какие экскурсии будут для вас интересны. В некоторых городах существуют бесплатные дни для посещения музеев. Обязательно узнайте о таких выгодных условиях и старайтесь не упустить прекрасную возможность. Не покупая путевки у гидов, можно самостоятельно обойти все достопримечательности города. Будучи свободным от экскурсоводов, сможете ощутить весь колорит нетуристической части города.