Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:10 0

Амурский минздрав выразил соболезнования близким погибшего врача Михаила Данилова

Амурский минздрав выразил соболезнования близким погибшего врача Михаила Данилова
Фото: ru.depositphotos.com

Министерство здравоохранения Амурской области выразило соболезнования родным и близким амурского доктора, врача-травматолога-ортопеда Михаила Данилова. Бывший главврач Белогорской больницы был найден мертвым 18 марта.

«Ему было всего 39 лет. Он был полон планов и надежд. С ноября прошлого года Михаил Анатольевич возглавлял Белогорскую больницу, однако должность главврача не приносила ему профессионального удовлетворения – он стремился назад, в практическую медицину. И в марте доктор должен был вернуться в коллектив АОКБ, где его ждали коллеги и пациенты.

Весть о трагической гибели Михаила Данилова потрясла всех, кто знал его, – отзывчивого, доброго, душевного человека, отличного врача, надежного друга и товарища. Мы запомним его именно таким. Искренне скорбим вместе с родными и близкими Михаила Анатольевича и разделяем горечь утраты», – сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения Амурской области в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 18 марта в Благовещенске Михаил Данилов, бывший главный врач Белогорской больницы, был найден мертвым с огнестрельным ранением. О случившемся заявила его супруга. По факту происшествия началась доследственная проверка.

Просмотров всего: 175

#здоровье #областная власть #происшествия

распечатать


Общество 3

Здравоохранение Приамурья получит почти 600 миллионов рублей
В России и мире

Врач провел операцию на мозге через Интернет
Общество 1

На жизненно важные лекарства можно будет получить налоговый вычет
Происшествия

В Свободненском лесничестве вместо деревьев остались пеньки
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь