Амурский минздрав выразил соболезнования близким погибшего врача Михаила Данилова

Министерство здравоохранения Амурской области выразило соболезнования родным и близким амурского доктора, врача-травматолога-ортопеда Михаила Данилова. Бывший главврач Белогорской больницы был найден мертвым 18 марта.

«Ему было всего 39 лет. Он был полон планов и надежд. С ноября прошлого года Михаил Анатольевич возглавлял Белогорскую больницу, однако должность главврача не приносила ему профессионального удовлетворения – он стремился назад, в практическую медицину. И в марте доктор должен был вернуться в коллектив АОКБ, где его ждали коллеги и пациенты.

Весть о трагической гибели Михаила Данилова потрясла всех, кто знал его, – отзывчивого, доброго, душевного человека, отличного врача, надежного друга и товарища. Мы запомним его именно таким. Искренне скорбим вместе с родными и близкими Михаила Анатольевича и разделяем горечь утраты», – сообщается в официальном аккаунте министерства здравоохранения Амурской области в Инстаграме.

Как сообщало Амур.инфо, вечером 18 марта в Благовещенске Михаил Данилов, бывший главный врач Белогорской больницы, был найден мертвым с огнестрельным ранением. О случившемся заявила его супруга. По факту происшествия началась доследственная проверка.