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В Приамурье 4 ветерана-даманца более 10 лет не могут получить квартиры

В Приамурье 4 ветерана-даманца более 10 лет не могут получить квартиры

В Амурской области 4 ветерана-даманца, которым положены льготы участников Великой Отечественной войны, не могут добиться квартир, положенных по закону. Об этом в интервью в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» рассказал председатель благовещенского комитета ветеранов-даманцев Владимир Швырев.

Владимир Михайлович сам является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном советско-китайского пограничного конфликта на острове Даманский в 1969 году. По его словам, на сегодняшний день в Приамурье 50 ветеранов-даманцев.

«Даманцам выдается удостоверение участника ветерана войны, в удостоверении указана статья 15 по льготам для ветеранов Великой Отечественной войны. Согласно этой статье, они имеют все льготы как ветераны войны, и пунктом 3 – обеспечение нуждающихся в жилье. Но у нас в Амурской области добиться этого просто невозможно. Я бьюсь за своих даманцев 12 лет, и у нас всего лишь осталось 4 нуждающихся. И добиться не могу. (…) Трое живут в Благовещенском районе: один – в Маркове, один – в Сергеевке, один – в Новопетровке. И еще один – в городе Свободном», – рассказал Владимир Михайлович.

Ветеран говорит, что в жилье участникам военного пограничного конфликта отказывают в министерстве социальной защиты населения.

«Мы подаем в соцзащиту списки, пытаясь чего-то добиться. Они нам объясняют, что указом 714 от 7 мая 2008 года президентом Медведевым нам якобы отказано, но мы не находим отказа в постановлении. Там в пункте 1 этого закона сказано, что квартиры нуждающимся – согласно ФЗ, которым мы признаны ветеранами. (…) Сейчас я обратился в Государственную думу, во фракцию Миронова Сергея Михайловича. Он через депутатский корпус сделал запрос на министра обороны. Министр обороны в свою очередь поручил нам сделать разъяснения через департамент жилищного обеспечения Министерства обороны. Я получил эти документы, которые подтверждают, что мы имеем право. Я вновь обратился в нашу соцзащиту и опять получаю то же самое. (…) Я не знаю, почему такие преграды ставят. Мы со всеми даманцами связываемся по всей России, мы перезваниваемся. Хабаровский край, Сахалин, Магадан – обеспечены жильем полностью. Якутия – два человека, и те обеспечены», – сетует ветеран.

По его признанию, он пытался обратиться за помощью к новому губернатору, но попасть к нему не получается.

Для разъяснения ситуации в министерство социальной защиты населения Амурской области корреспондент Амур.инфо направил соответствующий запрос.

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#память #соцзащита

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