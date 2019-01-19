В Японии запретили телесные наказания детей

В правительстве Японии внесены поправки в законодательстве, запрещающие телесные наказания детей. Власти посчитали, что такая форма воспитания недопустима.

Запрет распространится не только на родителей и родственников, а также и на педагогов и соцработников. Планируется, что власти ужесточат уголовное наказание за физические методы воздействия на несовершеннолетних.

В феврале японский премьер Синдзо Абэ дал указание в течение месяца разобраться со всеми фактами, связанными с избиением детей. Это произошло после гибели 10-летней девочки. Ребенок погиб в январе после регулярных избиений, сообщает «Аргументы и факты».