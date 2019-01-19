«АмурАгроХолдинг» нарушил требования пожарной безопасности в полях

По требованию прокурора Октябрьского района суд обязал ООО «АмурАгроХолдинг» устранить нарушения требований пожарной безопасности в полях. Оказалось, что предприятие не убирало с полей сорняки, которые в случае возгорания могли создать угрозу пожара для населенных пунктов.

Установлено, что территории полей, используемых ООО «АмурАгроХолдинг», прилегают непосредственно к Королинскому, Восточному, Романовскому и Екатеринославскому сельсоветам. В нарушение требований Земельного кодекса РФ и федерального закона «О пожарной безопасности», на территориях полей не проводятся должным образом агротехнические мероприятия: не убрана сорная растительность, в случае возгорания которой может возникнуть угроза пожара для населенных пунктов.

В целях устранения нарушений прокурор района в интересах неопределённого круга лиц обратился в суд с требованием о возложении на ООО «АмурАгроХолдинг» обязанность выполнить работы по удалению с полей сухой и сорной растительности.

Решением Благовещенского городского суда требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению. Фактическое устранение нарушений контролируется прокуратурой района, сообщает областная прокуратура.