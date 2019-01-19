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Глава Циолковского Сергей Левицкий вооружился валиком

Глава Циолковского Сергей Левицкий вооружился валиком
Фото: instagram.com/sv_levickiy

Холл, расположенный на первом этаже здания администрации города Циолковский, преобразился. Его своими силами обновили глава населенного пункта Сергей Левицкий и сотрудники. О ходе работ Левицкий расссказал в своем Инстаграме.

Сергей Владимирович пояснил по телефону ИА «Амур.инфо», что на свои средства приобрел краску, кисточки и валики. Над обновлением холла трудились в вечернее время после работы.

«Покрасили стены, вчера разместили там фотографии в багетных рамках. Сейчас ждем – рекламное агентство нам готовит современные стенды. На этих стендах будет полная информация, которая необходима для наших жителей. Там же, на первом этаже, мы открываем кабинет одного окна (сейчас он находится на втором этаже, но мы решили переместить его на первый). Любой житель может, обратившись в этот кабинет, написать обращение или направить письмо. Также мы совсем недавно разработали новый бренд города Циолковский, и этот новый бренд будет так же красочно, красиво размещен на первом этаже. То есть обновили первый этаж, сделали его в современном стиле. И все это нашими силами и средствами», – рассказал Сергей Левицкий.

Работы еще не окончены, но промежуточный результат уже можно оценить.

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Комментарии
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  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    13 секунд назад

    хайпанул задешево

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