Здравоохранение Приамурья получит почти 600 миллионов рублей

594 миллиона дополнительно направили на здравоохранение Приамурья из областного бюджета. Большая часть этих денег пойдет на ремонт поликлиник и больниц региона. 25 миллионов рублей направят на разработку проектно-сметной документации, чтобы построить новую поликлинику в городе Свободном.

36 миллионов пойдут на капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники в Благовещенске. 17,5 миллиона – на капитальный ремонт оконных проемов, системы оповещения и управления эвакуацией людей Амурского областного перинатального центра; капитальный ремонт системы вентиляции и системы вытяжной противодымной вентиляции здания стационара областной клинической больницы; капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания поликлиники.

8,8 миллиона – на проведение ремонтных работ в Амурской областной психиатрической больнице. 20 миллионов намерены потратить на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта областной станции переливания крови.

5 миллионов получит Амурская областная детская клиническая больница, 3 из которых пойдут на приобретение мебели для детской консультативной поликлиники, 1,2 – на приобретение обеззараживающей установки для процедурного кабинета гематологического отделения, 800 тысяч – на приобретение лестничного подъемника для маломобильной группы населения.

Остальные средства пойдут, в том числе, на повышение оплаты труда «неуказной» категории работников; на обеспечение закупок лекарственных средств и расходных материалов для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области на лекарственные препараты, инсулины и средства самоконтроля для больных сахарным диабетом и другое.