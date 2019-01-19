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19марта
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сегодня, 12:38 3

Здравоохранение Приамурья получит почти 600 миллионов рублей

Здравоохранение Приамурья получит почти 600 миллионов рублей
Фото: tomsk.bezformata.com

594 миллиона дополнительно направили на здравоохранение Приамурья из областного бюджета. Большая часть этих денег пойдет на ремонт поликлиник и больниц региона. 25 миллионов рублей направят на разработку проектно-сметной документации, чтобы построить новую поликлинику в городе Свободном.

36 миллионов пойдут на капитальный ремонт детской стоматологической поликлиники в Благовещенске. 17,5 миллиона – на капитальный ремонт оконных проемов, системы оповещения и управления эвакуацией людей Амурского областного перинатального центра; капитальный ремонт системы вентиляции и системы вытяжной противодымной вентиляции здания стационара областной клинической больницы; капитальный ремонт системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здания поликлиники.

8,8 миллиона – на проведение ремонтных работ в Амурской областной психиатрической больнице. 20 миллионов намерены потратить на разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта областной станции переливания крови.

5 миллионов получит Амурская областная детская клиническая больница, 3 из которых пойдут на приобретение мебели для детской консультативной поликлиники, 1,2 – на приобретение обеззараживающей установки для процедурного кабинета гематологического отделения, 800 тысяч – на приобретение лестничного подъемника для маломобильной группы населения.

Остальные средства пойдут, в том числе, на повышение оплаты труда «неуказной» категории работников; на обеспечение закупок лекарственных средств и расходных материалов для оказания высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, предоставляемой жителям области на лекарственные препараты, инсулины и средства самоконтроля для больных сахарным диабетом и другое.

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#здоровье #областная власть

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Комментарии
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  • Серветт

    Серветт
    31 минута назад

    на заплатах медработников сэкономили

  • inoy

    inoy
    16 минут назад

    ложка меда, и то только обещания.....

  • Stat

    Stat
    1 минута назад

    Отмоют...

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