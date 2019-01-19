В Благовещенске таксист устроил ДТП (видео)

В Благовещенске 19 марта около 10:24 произошло ДТП. На регулируемом перекрестке улиц Мухина и Октябрьской таксист не пропустил встречное авто, а после столкновения с ним врезался в две другие машины. По информации очевидцев, таксист был смертельно пьян.

По предварительным данным, извозчик на Toyota Prius двигался по Октябрьской от Калинина. На перекрестке с улицей Мухина он собирался повернуть налево, что и сделал, не пропустив Toyota Wish, который двигался навстречу в прямом направлении.

После столкновения «приус» поехал на Мухина, где в ожидании разрешающего сигнала светофора стояли Nissan Terrano и Toyota Vista. Им тоже досталось от таксиста.

«Водитель такси просто вусмерть пьяный, его вытащили за капюшон из машины, как мешок. Документов никаких нет. Скорая приезжала, нашатырем пытались его привести в чувство, но так и не привели. Увезли в отдел полиции», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец ДТП.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, люди в аварии не пострадали. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.