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В Благовещенске таксист устроил ДТП (видео)

В Благовещенске таксист устроил ДТП (видео)
Фото: телередакция "Сканер"

В Благовещенске 19 марта около 10:24 произошло ДТП. На регулируемом перекрестке улиц Мухина и Октябрьской таксист не пропустил встречное авто, а после столкновения с ним врезался в две другие машины. По информации очевидцев, таксист был смертельно пьян.

По предварительным данным, извозчик на Toyota Prius двигался по Октябрьской от Калинина. На перекрестке с улицей Мухина он собирался повернуть налево, что и сделал, не пропустив Toyota Wish, который двигался навстречу в прямом направлении.

После столкновения «приус» поехал на Мухина, где в ожидании разрешающего сигнала светофора стояли Nissan Terrano и Toyota Vista. Им тоже досталось от таксиста.

«Водитель такси просто вусмерть пьяный, его вытащили за капюшон из машины, как мешок. Документов никаких нет. Скорая приезжала, нашатырем пытались его привести в чувство, но так и не привели. Увезли в отдел полиции», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» очевидец ДТП.

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, люди в аварии не пострадали. Полицейские выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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#ДТП

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Как же достала эта быдлопьянь!

  • rubop

    rubop
    1 час назад

    в машинах такси вообще нужно было бы ставить устройства с алкотестером, с проверкой каждые 1-1.5 часа, иначе машина не заведется

  • meneJer

    meneJer
    52 минуты назад

    rubop

    в машинах такси вообще нужно было бы ставить устройства с алкотестером, с проверкой каждые 1-1.5 часа, иначе машина не заведется



    Вы с какой страны нам пишите?

  • ANTANTA

    ANTANTA
    50 минут назад

    Нет такой профессии таксист ,а есть профессия водитель такси,водитель самосвала-по вашему самосвалист, водитель автобуса автобасист ну и так далие,а на счет пьяного водителя такси сейчас развезут опять начнут склонять .А когда пьяный водитель на своей машине аварию совершает он тоже на такси работает ведь по вашему все таксисты дерьмо ,а когда они на свои машины пересаживаются то белые и пушистые.Жаль потерпевших на свои деньги восстанавливать машины будут.

  • stepan28rus

    stepan28rus
    40 минут назад

    Таксист это не профессия - это клинический диагноз.

  • Oldlord

    Oldlord
    33 минуты назад

    stepan28rus

    Таксист это не профессия - это клинический диагноз.



    Это ты так четверть страны трудящейся за рулём такси обозвал?



    В таком случае я соглашусь с высказыванием Лаврова в твой адрес!



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