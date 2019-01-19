Врач провел операцию на мозге через Интернет

16 марта в Китае врач-хирург впервые в мире смог установить чип в мозг пациента, находясь более чем в трех тысячах километров от оперируемого. Для проведения операции врачи использовали 5G-технологии, которые обеспечили непрерывность операции.

Хирургическое вмешательство проводил доктор Линг Жипей из главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая на Хайнане. Операция продолжалась в течение трех часов. Хирург подключился через Интернет к экранам, установленным в операционной, и вживил в мозг больного специальный чип, который помогает мозгу больного, страдающего болезнью Паркинсона.

Для связи больница использовала обычный мобильный интернет, работающий по новой 5G-технологии. Во время операции не было технических проблем. После операции пациент пришёл в себя и сообщил, что у него все хорошо и он чувствует себя прекрасно, сообщает Life.