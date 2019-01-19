Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:39 0

Врач провел операцию на мозге через Интернет

Врач провел операцию на мозге через Интернет
Фото: ru.depositphotos.com

16 марта в Китае врач-хирург впервые в мире смог установить чип в мозг пациента, находясь более чем в трех тысячах километров от оперируемого. Для проведения операции врачи использовали 5G-технологии, которые обеспечили непрерывность операции.

Хирургическое вмешательство проводил доктор Линг Жипей из главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая на Хайнане. Операция продолжалась в течение трех часов. Хирург подключился через Интернет к экранам, установленным в операционной, и вживил в мозг больного специальный чип, который помогает мозгу больного, страдающего болезнью Паркинсона.

Для связи больница использовала обычный мобильный интернет, работающий по новой 5G-технологии. Во время операции не было технических проблем. После операции пациент пришёл в себя и сообщил, что у него все хорошо и он чувствует себя прекрасно, сообщает Life.

Просмотров всего: 393

#здоровье #Китай

распечатать


Общество

В амурском минздраве выразили соболезнования близким погибшего врача Михаила Данилова
Общество 3

Здравоохранение Приамурья получит почти 600 миллионов рублей
Общество 1

На жизненно важные лекарства можно будет получить налоговый вычет
Происшествия

В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь