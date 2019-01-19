Фигурантам дела о хищении миллиарда при строительстве Восточного снова смягчили приговор

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Мосгорсуд 18 марта смягчил приговор главе Волго-Вятской строительной компании (ВВСК) Александру Базанкову, экс-главе компании Евгении Дегтяревой, владельцу «ВИП-Стройинжиниринг» Сергею Дегтяреву и руководителю компании Мурату Матуеву. Они были осуждены по делу о хищении 1,3 миллиарда рублей при строительстве Восточного.

«Апелляционным постановлением Мосгорсуда приговор Симоновского суда Москвы изменен: Дегтяреву окончательно назначено наказание в виде 5 лет и 11 месяцев колонии общего режима со штрафом в 750 тысяч рублей, Матуеву – 4 года со штрафом в 500 тысяч рублей, Базанкову – 4 года и 8 месяцев со штрафом в 500 тысяч рублей, Дегтяревой – 3 года и 9 месяцев со штрафом в 600 тысяч рублей», – сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Она отметила, что обвиняемым также переквалифицировано обвинение с части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на часть 7 статьи 159 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).

По словам Солоповой, суд апелляционной инстанции, в частности, зачел в сроки лишения свободы осужденным время их нахождения под арестом. В этой связи Дегтярев был освобожден в зале суда за отбытием наказания. Другие осужденные уже находятся на свободе.

Ранее Симоновский суд приговорил фигурантов дела к срокам от 4,5 до 8 лет колонии со штрафами от 1 до 1,5 миллиона рублей. Судом первой инстанции они были признаны виновными в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и легализации преступных доходов (часть 4 статьи 174.1 УК РФ).

Как пишет «Коммерсант», по версии обвинения, из почти 2 миллиардов рублей, выделенных на строительство объектов Восточного, предприниматели использовали по целевому назначению чуть более 500 миллионов – на эти средства был выполнен лишь начальный этап работ. Остальными деньгами, как считает обвинение, менеджеры «ВИП-Стройинжиниринга» решили распорядиться в корыстных интересах. Так, более 700 миллионов по распоряжению гендиректора компании Вадима Митрякова были перечислены на счета подконтрольной Сергею Дегтяреву Волго-Вятской строительной компании. В дальнейшем эти деньги использовались для погашения старых долгов «ВИП-Стройинжиниринга», а также для финансирования различных коммерческих проектов предпринимателей.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда уже смягчала срок наказания осужденным, однако президиум Мосгорсуда отменил это решение и направил дело на пересмотр.