В Михайловском районе закрылась международная ледовая переправа

18 марта в поселке Поярково Михайловского района прекращена эксплуатация международной ледовой дороги через реку Амур. Это связано с сезонными изменениями, выходом воды на лед. В настоящее время в Приамурье продолжают функционировать семь ледовых переправ.

Амурское управление МЧС напоминает, что при передвижении по ледовым переправам необходимо соблюдать основные правила: выезжать на лёд нужно медленно, без рывков и торможений, со скоростью не более 10 километров в час; перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности; на ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей и заправку их горючим; нельзя допускать нагрузки, превышающие грузоподъемность льда; перемещение транспортных средств при плохой видимости (туман или пурга) осуществлять не рекомендуется.