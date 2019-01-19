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19марта
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сегодня, 11:20 1

На жизненно важные лекарства можно будет получить налоговый вычет

На жизненно важные лекарства можно будет получить налоговый вычет
Фото: www.gazeta.ru

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который расширяет возможность частично возмещать стоимость лекарств в рамках вычета по подоходному налогу. Согласно документу, эта норма будет распространяться на препараты из списка жизненно необходимых лекарств.

В настоящее время граждане вправе получить налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения, назначенных лечащим врачом им и членам их семей, которые приобретаются за счет собственных средств.

Как сообщает РИА Новости, законопроектом предлагается для получения социального налогового вычета вместо используемого на данный момент списка применять список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В настоящее время в этот список входит более 700 позиций, включая самые современные, и он регулярно обновляется, отмечал глава кабмина. Цены на лекарства из списка ЖНВЛП регулируются государством, что особенно важно, подчеркивал он.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят обеспечить преемственность проводимой терапии на стационарном и амбулаторном этапах оказания медицинской помощи, расширить возможности налогоплательщиков по частичному возмещению стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения и повысить доступность лекарств из списка ЖНВЛП», – отмечается на сайте правительства.

Кабмин обращает внимание, что список лекарственных препаратов, стоимость которых может быть сейчас возмещена в рамках налогового вычета, не пересматривался с 2007 года и в нем не представлены современные высокоэффективные лекарственные препараты.

Кроме того, отмечается, что в действующую редакцию списка включено более 100 позиций лекарственных препаратов, не входящих в список ЖНВЛП. В связи с этим на них не распространяется госрегулирование цен, что создает риски неконтролируемых расходов бюджетов соответствующих уровней. Также у ряда позиций истекли сроки госрегистрации, а часть их фактически не представлена на российском фармацевтическом рынке, что ограничивает ассортимент лекарственных препаратов, доступных для частичного возмещения их стоимости.

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#закон #здоровье #налоги

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  • Серветт

    Серветт
    1 час назад

    особенно рады пенсионеры

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