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сегодня, 11:05 0

В Свободненском лесничестве вместо деревьев остались пеньки

В Свободненском лесничестве вместо деревьев остались пеньки
Фото: gzt-sv.ru

На территории Свободненского лесничества похозяйничали браконьеры: они вырубили 67 сосен. Ущерб оценивают в сумму более 480 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены Свободненской городской прокуратурой в ходе выездной проверки. 15 марта полиция возбудила по факту незаконной рубки деревьев уголовное дело.

Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры, сообщает Gzt-sv.ru со ссылкой на и.о. прокурора города Свободный.

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#природа #происшествия

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