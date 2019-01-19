В Свободненском лесничестве вместо деревьев остались пеньки

На территории Свободненского лесничества похозяйничали браконьеры: они вырубили 67 сосен. Ущерб оценивают в сумму более 480 тысяч рублей.

Нарушения были выявлены Свободненской городской прокуратурой в ходе выездной проверки. 15 марта полиция возбудила по факту незаконной рубки деревьев уголовное дело. Расследование происшествия находится на контроле прокуратуры, сообщает Gzt-sv.ru со ссылкой на и.о. прокурора города Свободный.

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Александр Авдеев