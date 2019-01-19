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сегодня, 10:48 2

Амурчанка уехала в Санкт-Петербург, но не скрылась от уплаты штрафа

Амурчанка уехала в Санкт-Петербург, но не скрылась от уплаты штрафа
Фото: Амур.инфо

На исполнении судебных приставов находилось производство о взыскании уголовного штрафа с жительницы Приамурья. Размер штрафа составлял 30 тысяч рублей. Однако не удалось установить, где находится амурчанка. Женщину объявили в исполнительный розыск, завели розыскное дело.

В дальнейшем было установлено, что амурчанка выехала за пределы региона. Предположительно, она находилась в Санкт-Петербурге. Приставам удалось связаться с должницей и предупредить ее о последствиях неуплаты штрафа. Также в управление ФССП России по Санкт-Петербургу направили розыскное задание. В итоге было установлено местонахождение амурчанки, ей вручили копию постановления о возбуждении исполнительного производства, разъяснили последствия в связи с неуплатой.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Амурской области, должница оплатила уголовный штраф в полном объеме. Исполнительное производство было окончено.

Ведомство поясняет, что таким «уклонистам» суд может заменить наказание в виде штрафа на более серьезное.

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#закон #финансы

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Комментарии
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  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    уфффффффффффффф вот это пристава пошли! прям головорезы...

    показушная статья? не, не слышал...

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Чтобы не платить штраф 30 т. руб, амурчанка за 30-40 т .руб. улетела в Санкт-Петербург?

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