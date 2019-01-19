«Эху Москвы в Благовещенске» исполнилось 7 лет

19 марта «Эхо Москвы в Благовещенске» отмечает важную дату. Радио исполнилось 7 лет.

«За 7 лет присутствия в Благовещенске "Эха" у нас образовалось определенное сообщество слушателей. Кто-то с "Эхом" уже несколько лет, кто-то – все семь. Радио приобрело определенный вес и статус в информационном пространстве. Мы были первым "разговорным радио" в "новом времени" Благовещенска. Мы – самое восточное "Эхо Москвы". А на Дальнем Востоке до последнего времени, до присоединения к ДФО Забайкалья, были единственными», – рассказал ИА «Амур.инфо» главный редактор радио Михаил Митрофанов.

Он подчеркнул, что редакция благовещенского «Эха» благодарна всем слушателям и партнерам. Коллектив надеется, что амурчане встретят с «Эхом» как минимум 10-летие радио.

Михаил Митрофанов заметил, что сейчас не самое лучшее время для СМИ в связи с последними изменениями в законодательстве. «Но наша редакция не намерена менять свою риторику, редакционную политику. Мы сообщали и будем сообщать о том, что происходит. Конечно, кто-то нас до сих пор называет оппозиционным радио, но я скажу, что оппозиционность наша прежде всего в следующем: мы говорим о том, что есть, о том, что считаем необходимым обсуждать», – сказал главный редактор.

В этом году планируется запуск нового проекта, приуроченного к Году театра в России. В студию будут приглашать артистов, актеров театра, режиссеров. К концу года проект завершится масштабным событием на одной из сценических площадок Благовещенска. Подробности сообщат в эфире.

«Слушайте нас на частоте 101.5 FM. Всех с днем рождения!» – сказал Михаил Митрофанов.