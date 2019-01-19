Со сцены благовещенского ОКЦ со зрителями пообщался Воланд

В Благовещенске показали спектакль Московского независимого театра «Мастер и Маргарита». В мистику можно верить или не верить, но ее присутствие обязательно почувствуется. В этом убедились зрители, заполнившие зал Общественно-культурного центра.

Спектакль «Мастер и Маргарита» в репертуаре Московского независимого театра уже около 10 лет. Тогда режиссер Валерий Белякович осуществил мечту многих поклонников самого мистического романа XX века и позволил побывать на сеансе черной магии. За все время спектакль поменял много составов, но бессменным действующим лицом в нем оставался Ивар Калныньш.

В Благовещенске постановку показывали дважды. В этот раз актерский состав снова обновился – на сцену вышли Александр Бреньков, Алексей Авраменко, Валентин Мельник, Анна Гаврилюк, Ивар Калныньш и другие.

Действо, как и полагается, началось на аллеях возле Патриарших прудов и происшествием с Берлиозом. Известие о том, что Аннушка уже разлила масло, публика восприняла с упоением. Знаменитые булгаковские цитаты одна за другой уходили в зал и прошептывались вслед за актёрами. Рукописи романа не горели в маленькой буржуйке, хотя в ней бились языки пламени. Ведьма Гелла смеялась и рычала, а потом за один прыжок взбиралась на скамейку, чтобы, словно кошка, растянуться на ней в сладкой неге. В ее невидимых путах корчился Берлиоз, и это смотрелось очень натурально.

Особенно зрителей рассмешила в начале спектакля сцена в психиатрической больнице, когда все прятались в «домики», сводя руки над головой. Или когда доктор говорил о корчившейся Гелле: «Смотрите, как радуется, это мы ее еще не лечили». А тост «Выпьем сдуру за культуру» и вовсе сорвал смех. Явление Мастера, а потом и Маргариты внесло новую жизнь в спектакль. Им хотелось верить, они несли любовь. Исполнительница роли Маргариты оказалась настоящей красоткой – яркой, пластичной. Но главное – она сразу распространила на все вокруг свои женские чары.

Во время спектакля Воланд даже общался со зрителями, выискивая в зале новую жертву для своих чар. Он пристально всматривался в зал, и от этого становилось не по себе. Грань между сценой и залом постоянно пробивалась. Зрителям Воланд даже адресовал слова в финале первого действия: «Я устал произносить слова. Антракт».

Актеры спектакля признались, что играть «Мастера и Маргариту» очень непросто, но оттого безумно интересно. «Там нет дна. И ты опускаешься все глубже и глубже. Невозможно заштамповаться. Каждый раз находишь новые и новые краски. Я фразу "рукописи не горят" еще верную не нашел и каждый раз говорю ее по-новому. Почему такой тесный контакт со зрителями? Воланд же должен в глаза-то посмотреть!» – рассмеялся исполнитель роли Князя Тьмы.

Спектакль со многими действующими персонажами играли одни и те же актеры. Для этого они кардинально меняли образ или старались натянуть кепочку пониже. Сначала это отмечалось, но потом к обстоятельству зрители привыкли и полностью отдались сюжету. И, как потом выяснилось, это только усиливало эффект.

Одним из самых ярких актеров был исполнитель роли Берлиоза, Доктора и Кота Бегемота Валентин Мельник. С его появлением зритель знал: сейчас что-то будет. Например, он здорово напугал, неожиданно выпустив из горла красный фонтан крови, на деле оказавшийся длинной красной лентой. «Лучший кот нашего времени!» – представил его в антракте Воланд. «Вы мне льстите, мессир», – расплылся «кот».

Игра актеров в финале заставила зал подняться и аплодировать стоя. После гастролей на Дальнем Востоке спектакль отправился на Запад. А в Благовещенск актеры обещали вернуться – ведь «Мастера и Маргариту» можно пересматривать бесконечно.

О мистике на сцене и жизни участники спектакля рассказали Наталье Наделяевой – автору рубрики «Культпросвет» на Амур.инфо.