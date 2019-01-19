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сегодня, 10:10 31

Президент РФ подписал законы о борьбе с фейками и оскорблением государства

Президент РФ подписал законы о борьбе с фейками и оскорблением государства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал законы о борьбе с недостоверной информацией и о противодействии распространения информации, содержащей оскорбление государства и общества. Документы размещены на портале правовой информации.

Законопроект предложили сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Дмитрий Вяткин, сообщает РИА Новости.

Документ вводит запрет на публикацию ложной общественно значимой информации, которая преподносится как настоящая, если она угрожает жизни и здоровью, влияет на общественный порядок и безопасность, препятствует работе объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, финансов и т.д. Теперь генеральный прокурор или его заместители смогут потребовать ограничить доступ к порталам, публикующим фейки.

На основании такого обращения Роскомнадзор поставит редакцию в известность и потребует без промедления удалить ложные данные. В противном случае ведомство сможет ограничить доступа к ресурсу. При этом работа портала может быть возобновлена, если он согласится удалить фейки.

За распространение недостоверных данных, создавших угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка, если эти действия не содержат уголовной составляющей, вводятся штрафы для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

За распространение фейков, повлекших за собой создание помех в работе объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предусматриваются штрафы от 100 до 300 тысяч рублей для граждан; для должностных лиц — от 300 до 600 тысяч рублей; для юридических лиц — от 500 тысяч рублей до одного миллиона рублей.

За распространение в СМИ и интернете фейков, повлекших смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предлагается ввести для граждан штрафы от 300 до 400 тысяч рублей; для должностных лиц размер штрафов составит от 600 до 900 тысяч рублей, а для юрлиц – от одного миллиона до 1,5 миллиона рублей.

В дополнение к штрафам также возможна конфискация «предмета административного правонарушения». Органы прокуратуры должны в течение 24 часов уведомляться обо всех случаях возбуждения дел по указанным административным правонарушениям.

Помимо этого, глава государства подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы. При обнаружении такого рода сообщений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор, который должен ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим такую информацию и принять меры по ее удалению.

Наказание за неуважительные публикации предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение предполагает штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если гражданин, совершивший указанные действия, ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение больше двух раз, то его могут обязать выплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей или взять под административный арест на срок до 15 суток.

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#интернет #российская власть #СМИ #ТВ #финансы

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Комментарии
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  • anschutka

    anschutka
    2 часа назад

    Теперь он вам не Димон, а Дмитрий Анатольевич уважаемый

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    Теперь и слова не скажи , демакратияяяя .

  • meneJer

    meneJer
    2 часа назад

    интересно конечно же как эти законы будут работать и на кого...

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    2 часа назад

    Оч своевременный закон. Ибо нефиг!

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    да здравствует плешивая демократия!

  • Тахографист

    Тахографист
    2 часа назад

    да здравствует плешивая демократия!

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Ура.

    Счас пойдут заявления по поводу фейков Кисилева, Соловьева и прочих, в том числе и РПЦшников.

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    1 час назад

    Путин самый главный писдабол в стране, его в первую очередь штрафануть надо.

  • фишка

    фишка
    1 час назад

    но душитель свобод всё равно Сталин и комми. Где там стенка плача пойду поплачю

  • бабаяга

    бабаяга
    1 час назад

    Интересно. Очень часто местные СМИ публикуют материалы о росте зп и прочих улучшения жизни. Можно ли эти статьи привлечь за фейк, исходя из нового закона?

  • цеховик

    цеховик
    1 час назад

    Принятие этого закона повлекло необратимые процессы в организмах миллионов граждан и смерть веры в светлое будущее.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Как только начнёшь критиковать главнюков, сразу привлекут к ответственности. За фейковую информацию тоже. Но любое не выполненное обещание главнюков - это фейк! И его заставят... удалить... И получается, что теперь можно обещать люду всё, что угодно... В любом случае, если обещание лживое , то есть Фейк(враньё) , то публикацию удалят... И потом докажи, что обещали что-то...

  • GraySkull

    GraySkull
    51 минута назад

    Эти гондурасы ещё собираются бабла за смартфоны в 2020 году рубануть.



    Стоимость регистрации телефона будет составлять 100 рублей, а все данные об IMEI-кодах будут храниться в базах Научно-исследовательского института систем связи и управления (ЦНИИС), подведомственного Россвязи.



    Думают население - это Эдакая разновидность Оваща, который можно оббирать. а он в ответ молчат будет.

    И ПРАВИЛЬНО ДУМАЮТ!!!! 76% ОВОЩЕЙ.

  • Noir

    Noir
    49 минут назад

    За принятие законов, указов, распоряжений, повлекших за собой смерть человека, причинение вреда здоровью или имуществу, создание помех или прекращение работы объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной структуры, связи, энергетики, предусматривается "тут наказание".



    Вот вам нужная поправка к этому закону.

  • LT

    LT
    42 минуты назад

    Хмык

    Ура.

    Счас пойдут заявления по поводу фейков Кисилева, Соловьева и прочих, в том числе и РПЦшников.



    и чего? фейк или не фейк определяет прокуратура.



  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад

    бабаяга

    Интересно. Очень часто местные СМИ публикуют материалы о росте зп и прочих улучшения жизни. Можно ли эти статьи привлечь за фейк, исходя из нового закона?



    Если докажете, что данный фейк причинил ущерб.



    Читайте Закон. )



  • икс7

    икс7
    38 минут назад

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

    2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.

  • КП

    КП
    33 минуты назад

    В конституции прямо о свободе слова написано.

  • Туж2

    Туж2
    29 минут назад

    vertex

    1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

    2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.



    первый кандидат на распространение фейков.

    З.Ы. На самом деле всё не так (с)

  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    Туж2

    vertex

    1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

    2. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.



    первый кандидат на распространение фейков.

    З.Ы. На самом деле всё не так (с)



    Конституция РФ.

  • КП

    КП
    27 минут назад

    Начнёшь ругать правительство, попадёшь под закон об оскорблении власти, а если хвалить то под закон о фейках.

  • Хмык

    Хмык
    27 минут назад

    Oldlord

    бабаяга

    Интересно. Очень часто местные СМИ публикуют материалы о росте зп и прочих улучшения жизни. Можно ли эти статьи привлечь за фейк, исходя из нового закона?



    Если докажете, что данный фейк причинил ущерб.

    Читайте Закон. )



    Ну... например пишут, что бензин подешевел.



    Приезжаешь на колонку, берешь чек и в суд. В результате фейковой новости потерял время и деньги. Моральный и материальный вред.



  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    КП

    Начнёшь ругать правительство, попадёшь под закон об оскорблении власти, а если хвалить то под закон о фейках.



    Про этих "покойников" лучше молчать! )))



  • karlik nos

    karlik nos
    23 минуты назад

    Свобода слова !!!

  • Туж2

    Туж2
    22 минуты назад

    Oldlord

    КП

    Начнёшь ругать правительство, попадёшь под закон об оскорблении власти, а если хвалить то под закон о фейках.



    Про этих "покойников" лучше молчать! )))



    - А что вы думаете про наше Правительство и Думу?

    - Я лучше промолчу...

    - Так и запишем: неуважение к властям, выраженное в особо циничной форме!

  • Tуман

    Tуман
    20 минут назад

    Теперь сайт АИ будут мониторить не два сотрудника ГБ, а шесть.

    Данный закон даёт людям дополнительные рабочие места. Всё для народа.

  • uslon

    uslon
    15 минут назад

    А как теперь с первоапрельскими розыгрышами будет?

  • Хмык

    Хмык
    8 минут назад

    karlik nos

    Свобода слова !!!



    Закон реакционный., вредный.



    Но, нет абсолютного зла и абсолютного добра. Думаю, что прокремлевские СМИ скоро поймут что к чему, когда на них обрушится град заявлений на их фейки о развитии производств, снижении цен, увеличении зарплат и пенсий...



    Ибо основная часть фейков идет именно от них.



  • Серветт

    Серветт
    5 минут назад

    Теперь нельзя будет оскорблять Труша и парламентские партии

  • vertex

    vertex
    2 минуты назад

    Склады умеет кто строить? И это не фейк.

    Власти выбрали строителя армейских складов во Владивостоке за ₽26 млрд

    Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании производственно-логистического комплекса (ПЛК) вооруженных сил на основе концессионного соглашения с ООО «ПЛК-Владивосток». Согласно его условиям, компания в течение 2019–2023 годов инвестирует 26,1 млрд руб. в строительство объекта для хранения военного имущества в объеме 234 тыс. т (не менее 1100 единиц военной техники) и грузооборотом около 143 тыс. т. Подлинность документа, который имеется в распоряжении РБК, подтвердили собеседник в аппарате правительства и источник, знакомый с реализацией проекта.

    Подробнее на РБК:

    https://www.rbc.ru/politics/19/03/2019/5c8fc0c09a7947ddea5cf93a?from=from_main

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