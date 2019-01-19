Амурским предпенсионерам предоставят два выходных на диспансеризацию

Дополнительные соглашения на получение информации о предпенсионерах с Пенсионным фондом заключили около 3 500 амурских работодателей. На основании соглашений Пенсионный фонд будет сообщать работодателям, имеет ли право возрастной работник на два выходных для диспансеризации.

Всего в Амурской области на учете в ПФР состоят более 18 500 организаций. Руководители 3 345 из них уже заключили с Пенсионным фондом соглашения на получение информации о гражданах предпенсионного возраста. Еще около 10 000 соглашений находятся на этапе подписания.

С 1 января 2019 года вступил в силу закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. В связи с этим реализуется пакет нововведений для граждан пенсионного и предпенсионного возраста – тех, кому до назначения пенсии оставалось не более пяти лет. В частности, для них предусмотрено освобождение на два рабочих дня для прохождения диспансеризации.

Диспансеризацию можно пройти один раз в год с сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Основанием для этого послужит, прежде всего, возраст самого работника и его заявление. В случае же, когда статус предпенсионера работодатель не сможет определить самостоятельно, подтверждением этого статуса послужит справка или информация, которую работодателям в электронном виде предоставит Пенсионный фонд.

«Выяснить, находится ли гражданин в предпенсионном возрасте, просто, если назначение пенсии будет происходить на общих основаниях. Для этого достаточно вычесть пять лет от предполагаемой даты выхода на пенсию. Но если у гражданина ожидается досрочная пенсия – по льготным спискам, за работу на севере, за большой стаж и другим причинам, – сам работодатель не сможет это высчитать. Поэтому специалисты Пенсионного фонда готовы представить им эту информацию», – рассказала заместитель начальника отдела организации назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения ПФР по Амурской области Виктория Бодиева.

Для получения информации о сотрудниках предпенсионного возраста работодателям необходимо заключить дополнительное соглашение об информационном взаимодействии к действующему документу «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи». Подписанное дополнительное соглашение в двух экземплярах необходимо направить в адрес управления ПФР по месту регистрации организации, либо принести лично в клиентскую службу ПФР в своем городе или районе.

В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины 1959–1963 годов рождения и женщины 1964–1968 годов рождения.

Справка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера, также предоставляется в территориальных органах ПФР. Получить эту информацию можно и без визита в Пенсионный фонд – через «Личный кабинет» гражданина на сайте ведомства.

Справка формируется за несколько секунд. Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на Едином портале государственных услуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения – Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».

Номер горячей линии отделения ПФР по Амурской области: (4162) 202-400.