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В Волкове женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку

В Волкове женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
Фото: versiya.info

В селе Волково Благовещенского района женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку. ДТП произошло в понедельник, 18 марта, в 23:32. Пострадавшую доставили в больницу.

Наезд на девушку произошел возле дома № 16 по улице Почтовой. Пешеход шла по краю проезжей части, попутно с движением автомобиля. Как установили автоинспекторы, за рулем автомобиля Mitsubishi Minica была 26-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека. С начала текущего года в городе и районе в авариях пострадали 24 пешехода, восемь из которых – дети. Два человека погибли в результате ДТП, сообщает городской отдел ГИБДД.

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#дети #ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А рядом новость:"В Свободном автомобиль сбил пешехода. Сам автомобиль или мужчина водитель?

  • Владим

    Владим
    8 минут назад

    Правильно будет: водитель женского пола

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