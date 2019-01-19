В Волкове женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку

В селе Волково Благовещенского района женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку. ДТП произошло в понедельник, 18 марта, в 23:32. Пострадавшую доставили в больницу.

Наезд на девушку произошел возле дома № 16 по улице Почтовой. Пешеход шла по краю проезжей части, попутно с движением автомобиля. Как установили автоинспекторы, за рулем автомобиля Mitsubishi Minica была 26-летняя женщина.

Всего за минувшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий. В трех из них пострадали три человека. С начала текущего года в городе и районе в авариях пострадали 24 пешехода, восемь из которых – дети. Два человека погибли в результате ДТП, сообщает городской отдел ГИБДД.