Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:29 51

Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым

Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым
Фото: www.mordovmedia.ru

Вечером 18 марта в Благовещенске в гаражном массиве был найден труп мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением. Информацию об этом подтвердили в СУ СК РФ по Амурской области.

По сведениям Амур.инфо, погибший – Михаил Анатольевич Данилов, бывший главный врач Белогорской больницы. О случившемся заявила его супруга. Тело нашли в гараже. Следственный отдел по городу Благовещенску устанавливает все обстоятельства происшествия. Началась доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Михаил Данилов уволился из Белогорской больницы 13 марта. Он был назначен в ноябре 2018 года и проработал в должности руководителя учреждения всего три месяца, причины его ухода не пояснялись.

Михаил Данилов в 2002 году окончил Амурскую государственную медицинскую академию, прошел интернатуру по специальности «травматолог-ортопед». С 2002 по 2005 годы работал травматологом-ортопедом в Южно-Сахалинской городской больнице. С 2005 по ноябрь 2018 Михаил Анатольевич работал травматологом-ортопедом в Амурской областной клинической больнице.

Просмотров всего: 11334

#происшествия

распечатать


Общество

В амурском минздраве выразили соболезнования близким погибшего врача Михаила Данилова
Происшествия

В Свободненском лесничестве вместо деревьев остались пеньки
Происшествия 2

В Волкове женщина-водитель сбила 16-летнюю девушку
Происшествия

В Свободном автомобиль сбил женщину (видео)
Комментарии
Показать все (51) Обсудить на форуме
  • Серветт

    Серветт
    3 часа назад

    напрочь криминальный город

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    3 часа назад

    Вот оно как бывает, когда молодого, неопытного мальчишку кидают как на амбразуру на больницу, не давая денег, но требуя работы по взрослому.

    Благовещенск по тихому превращается в преступный город. Да не только город, вся область.

  • Кот

    Кот
    3 часа назад

    Довели мужика.. Очень жаль, хороший был человек и врач.

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    При чем здесь Благовещенск и Бичегорск (Быдлогорск)?

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    Соболезную родным , землля пухом.

    Михаил Анатольевич Данилов - профессионал высокого уровня. Он работал старшим ординатором травматологического отделения АОКБ. Также он владеет высокотехнологичными методами лечения, выполнял эндопротезирование суставов, оказывал экстренную помощь в составе бригады санавиации.

  • КВАНТОВИЧ

    КВАНТОВИЧ
    3 часа назад

    Вот они Субботински опричники. Хороший парень и врач. Не выдержал тупых требований. Очень жаль.

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    3 часа назад

    Всего три месяца работы в команде министра и вся жизнь пошла прахом.

    Неужели губернатор до сих пор не разобрался в этой похоронной команде?

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    А где написано, что он сам себя? Написано "труп с огнестрельным ранением". Куда именно ранение? Может заказали.

  • Талли

    Талли
    3 часа назад

    Ничего себе новости...

  • Кира Петровна

    Кира Петровна
    3 часа назад

    КВАНТОВИЧ

    Вот они Субботински опричники. Хороший парень и врач. Не выдержал тупых требований. Очень жаль.

    Бригада бывших, как падальщики сторожат каждую окломедицинскую тему. Чуть -что "Субботин виноват..." Еще непонятная смерть человека, а шакалье уже танцует....Жуть жуткая!....

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Бомж_ик

    А где написано, что он сам себя? Написано "труп с огнестрельным ранением". Куда именно ранение? Может заказали.



    Думаете, много чего - то знал или повесили на него всех собак "эффективные управленцы"?

  • PomaLLIka

    PomaLLIka
    3 часа назад

    Как то даже нечего написать.

    Царствие небесное тебе, доктор..

  • Лесная

    Лесная
    3 часа назад

    Соболезнование семье.Пусть земля Вам будет пухом,доктор...

  • Док

    Док
    3 часа назад

    Ужас

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    http://asn24.ru/news/crime/61082/?SECTION_CODE=crime&ELEMENT_ID=61082&other=

  • Васян&Пупкин

    Васян&Пупкин
    2 часа назад

    оказывается как и думалось, здесь дело не чисто, во всех этих махинациях! осталось только найти кому помешал человек, а где искать по моему догадывается каждый, не то что профессиональный следователь. однако в благоприятный исход расследования слабо верится!

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    DimonS

    При чем здесь Благовещенск и Бичегорск (Быдлогорск)?



    Димон, а что, Благовещенск уже перестал уже пахнуть кошачьей мочой? Чё несете про Белогорск…в Благе нашли труп, а виноват Белогорск?

  • V.M.

    V.M.
    2 часа назад

    Как трагично...

    Пусть земля Вам будет пухом,доктор...

    Соболезнование семье.

  • Яmals

    Яmals
    2 часа назад

    "Что-то всеми навек утрачено.

    Май мой синий! Июнь голубой!

    Не с того ль так чадит мертвячиной

    Над пропащею этой гульбой."

  • Альтер

    Альтер
    2 часа назад

    Офигеть

  • Аня2828

    Аня2828
    2 часа назад

    это уже писец какой-то!?

    у нас в области гебернатор есть?

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    2 часа назад

    тоже из Белогорска

    Дед Мазаев

    Фамилия этого персонажа Тезиков! Глава Белогорска совместно с Рудем окучивают Субботина чтобы Львовича на Белогорскую больницу поставить!



    Мелюков не решает кадровые вопросы в амурской медицины. Это не его полномочия.

    При назначении Шеленка и Данилова Мелюков тоже Субботина окучил?

    Вот, блин, у вас мозги набекрень…



    Ясен пень что не его полномочия! Но ничего не мешает ему ездить в минздрав и предлагать кандидатуру Тезикова!

    А Шеленок и Данилов это были люди Субботина, а главе Белогорска они были явно поперек одного места!

  • СКР

    СКР
    2 часа назад

    «Профессионал своего дела»: погибшего экс-главврача Белогорской больницы ждали на работу в АОКБ

    Как стало известно АП, после увольнения с поста главного врача Белогорской больницы Михаил Данилов планировал вернуться в Амурскую областную клиническую больницу. Именно из отделения травматологии АОКБ он уходил на должность руководителя медучреждения Белогорска.

  • Storm2010

    Storm2010
    2 часа назад

    Как Вам не стыдно, человека нет, а вы какой то бред пишите, причем здесь кто кого пропихивает, решение о назначении принимает только Министр. Неизвестно какие у него были проблемы в жизни и в семье. Просто так не идут и не стреляются из-за увольнения. Он был хорошим врачем и мог устроиться в любую больницу страны. Так что давайте без политических комментариев и подстрекательств.

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    2 часа назад

    Как работают люди Субботина да и сам он все прекрасно видят.

    Хуже дальше некуда.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Земля Вам пухом

    Близким - здоровья и сил всё это пережить

  • Кохави

    Кохави
    1 час назад



    Дед Мазаев Но ничего не мешает ему ездить в минздрав и предлагать кандидатуру Тезикова



    Да ну блин не верю! Это ж совсем надо головой заболеть, чтобы такую подставу самому себе организовывать! Мож гипноз? Или смертельный компромат? Иных причин нет! Тезиков просто сожрет и Мелюкова, и Белогорскую больницу, вот тогда наконец узнают, что такое п..ц.

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    О, здравствуйте 90-е...

    Причину безусловно озвучат и она будет очень банальной, как в известном недавнем случае про стул, ствол, труп - сам решил, сам пришёл, сам все организовал и ....ушёл.

    Печально и очень страшно когда молодые люди решают таким образом, что бы за этим не стояло. Соболезнование родным и отдельный респект СМИ, которая как та бабка наперегонки волну гонит.

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    1 час назад

    Молодой человек оказался очень впечатлительным и не смог перенести душевную травму от недолгой работы в аду и последующего увольнения. Всё банально.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Дед Мазаев

    Ясен пень что не его полномочия! Но ничего не мешает ему ездить в минздрав и предлагать кандидатуру Тезикова!



    Подозреваю, что СЮ даже не знает, где минздрав области находится.

    Ну, хорошо, предположим СЮ приехал к Субботину и говорит: второй главврач за 10 месяцев уволился, местных кандидатов нет, поставьте Тезикова. На что министр говорит - да ну на фиг! Не бывать его ноги в амурском здравоохранении. Ок, отвечает СЮ и поехал обратно.

    И что?



    А Шеленок и Данилов это были люди Субботина, а главе Белогорска они были явно поперек одного места!



    Вы уже попросите новую методичку, что ли, а то явную чушь пишете. Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову? Он к больнице какое отношение имеет? При этом (заметьте!) при Шеленке Мелюков новый лифт в поликлинике установил, хотя не обязан был (министерство два года не могло вопрос решить), Данилову через несколько дней после назначения квартиру 3-хкомнатную выделил и тоже не обязан был.

  • Путник

    Путник
    1 час назад

    Ну вот и версии - выбирайте по рейтингу популярности.

    Запретить бы подобные обсуждения - это и бесчеловечно и просто глупо.

  • GraySkull

    GraySkull
    1 час назад

    что то часто люди стрелятся начали.

    соболезнование родным.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Жаль человека

    История какая то мутная..

  • LT

    LT
    1 час назад



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?

  • LT

    LT
    1 час назад

    Дуда Яна

    Молодой человек оказался очень впечатлительным и не смог перенести душевную травму от недолгой работы в аду и последующего увольнения. Всё банально.



    40 лет так то, вполне зрелый

  • LT

    LT
    1 час назад

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.

  • икс7

    икс7
    1 час назад

    Подчистили комментарии, точно мутная история..

  • непонятно

    непонятно
    53 минуты назад

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    51 минута назад

    тоже из Белогорска

    Дед Мазаев

    Ясен пень что не его полномочия! Но ничего не мешает ему ездить в минздрав и предлагать кандидатуру Тезикова!



    Подозреваю, что СЮ даже не знает, где минздрав области находится.

    Ну, хорошо, предположим СЮ приехал к Субботину и говорит: второй главврач за 10 месяцев уволился, местных кандидатов нет, поставьте Тезикова. На что министр говорит - да ну на фиг! Не бывать его ноги в амурском здравоохранении. Ок, отвечает СЮ и поехал обратно.

    И что?



    А Шеленок и Данилов это были люди Субботина, а главе Белогорска они были явно поперек одного места!



    Вы уже попросите новую методичку, что ли, а то явную чушь пишете. Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову? Он к больнице какое отношение имеет? При этом (заметьте!) при Шеленке Мелюков новый лифт в поликлинике установил, хотя не обязан был (министерство два года не могло вопрос решить), Данилову через несколько дней после назначения квартиру 3-хкомнатную выделил и тоже не обязан был.



    В смысле не обязан был? А создание условий для развития здравоохранения разве уже не в функционале местных властей? Вы так активно и не по делу защищаете Мелюкова, что невольно возникает сомнение в адекватности ваших методичек. Ваш шеф не столько помогал, сколько использовал больницу в своих целях. И квартиру случайно не ту дал, от которой все отказываются по причине ее неизлечимой убитости?

  • Альтер

    Альтер
    50 минут назад

    Человека жалко

    зачем версии-выводы делайте

  • Дуда Яна

    Дуда Яна
    46 минут назад

    Семья хорошая, жена врач-кардиолог, двое детей. Михаил вернулся из Белогорска в глубочайшей депрессии.Не смог справиться сам с собой. Кто виноват? Виноват тот, кто засунул в больницу неопытного пацана, который никогда ничем не руководил.

    Вы почитайте пламенную речь Субботина при представлении его коллективу больницы. Но пришёл, увидел, победил не получилось.

  • LT

    LT
    34 минуты назад

    непонятно

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.



    нет там ничего про Михайлову (ЛДПР). глупая отмазка.

  • Хмык

    Хмык
    32 минуты назад

    LT

    непонятно

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.



    нет там ничего про Михайлову (ЛДПР). глупая отмазка.





    http://просто-газета.рф/news/media/2019/3/11/news/



  • LT

    LT
    31 минута назад

    Альтер

    Человека жалко

    зачем версии-выводы делайте



    так а где гарантия , что с третьим врачем, Милюкову неугодным, тоже что-нибудь не случится?

  • LT

    LT
    27 минут назад

    Хмык

    LT

    непонятно

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.



    нет там ничего про Михайлову (ЛДПР). глупая отмазка.



    http://просто-газета.рф/news/media/2019/3/11/news/



    сокращение зарплат везде у медиков, и во многих больницах врачи собираются бастовать. в Благе тоже. Однако главврачи нигде больше с работы не увольняются и самоубиством жизнь не кончают.

  • Оппа!!нент

    Оппа!!нент
    24 минуты назад

    Его назначили на должность в разгар кризиса в больнице. Причина кризиса - отсутствие достаточного финансирования, как следствие, рост долгов, потеря персонала, недовольство населения.

    Вопрос в том, кто виноват в катострофическом недостатке финансирования больницы? Неправильные расчёты и подходы минздрава области? Недоглядел губернатор или безразличие федеральных властей к Амурской области? Наверное всё вместе. Были бы в достаточном количестве деньги на здравоохранение, не было и тени тех проблем, которые в итоге привели к этой трагедии.

    А все рассуждения о том, кто довёл... Министр, СМИ, чиновники. Это пустое. Каждый из них боролся с последствиями тех причин, о которых я скал выше.

  • Хмык

    Хмык
    23 минуты назад

    LT

    Хмык

    LT

    непонятно

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.



    нет там ничего про Михайлову (ЛДПР). глупая отмазка.



    http://просто-газета.рф/news/media/2019/3/11/news/



    сокращение зарплат везде у медиков, и во многих больницах врачи собираются бастовать. в Благе тоже. Однако главврачи нигде больше с работы не увольняются и самоубиством жизнь не кончают.



    А где извинения непонятно по поводу "глупой отмазки"?



  • vertex

    vertex
    17 минут назад

    Почему с центра бабло не требовали, радостно отчётики строчили и рапортовали, что всё замечательно, зарплаты растут, ни в чём не нуждаемся, лишь бы с кресла не напнули?

  • LT

    LT
    8 минут назад

    Хмык

    LT

    Хмык

    LT

    непонятно

    LT

    непонятно

    LT



    Каким боком Шеленок и Данилов мешали Мелюкову



    вот щас дело о доведении заведут и выяснят



    http://vostok.today/27009-belogorskie-vrachi-skoroy-pomoschi-prigrozili-italyanskoy-zabastovkoy.html

    Вы про это? Выяснят как Михайлова главврача до самоубийства довела?



    да Рудь жив вроде.

    хотя вот это суетливый и детский перевод стрелок на первого встречного о вине вышеупомянутого белогорского товарища как раз и говорит.



    Трушеботы читать разучились? В статье как раз речь про то, как Михайлова (ЛДПР) накаляла ситуацию в больнице против Данилова.



    нет там ничего про Михайлову (ЛДПР). глупая отмазка.



    http://просто-газета.рф/news/media/2019/3/11/news/



    сокращение зарплат везде у медиков, и во многих больницах врачи собираются бастовать. в Благе тоже. Однако главврачи нигде больше с работы не увольняются и самоубиством жизнь не кончают.



    А где извинения непонятно по поводу "глупой отмазки"?



    чего бы это милюковской поклонице я извинения приносил? отмазка милюкова глупая и детская. я это сразу говорил.

  • Stat

    Stat
    7 минут назад

    Кто следующий?!

Показать все (51) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь