Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым

Вечером 18 марта в Благовещенске в гаражном массиве был найден труп мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением. Информацию об этом подтвердили в СУ СК РФ по Амурской области.

По сведениям Амур.инфо, погибший – Михаил Анатольевич Данилов, бывший главный врач Белогорской больницы. О случившемся заявила его супруга. Тело нашли в гараже. Следственный отдел по городу Благовещенску устанавливает все обстоятельства происшествия. Началась доследственная проверка, в результате которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что Михаил Данилов уволился из Белогорской больницы 13 марта. Он был назначен в ноябре 2018 года и проработал в должности руководителя учреждения всего три месяца, причины его ухода не пояснялись.

Михаил Данилов в 2002 году окончил Амурскую государственную медицинскую академию, прошел интернатуру по специальности «травматолог-ортопед». С 2002 по 2005 годы работал травматологом-ортопедом в Южно-Сахалинской городской больнице. С 2005 по ноябрь 2018 Михаил Анатольевич работал травматологом-ортопедом в Амурской областной клинической больнице.