На систему вызова 112 потрачено на 4 миллиарда больше планируемого: обзор прессы

В Третьяковке открылась выставка к 175-летию Репина; в Латвии, у статуи Свободы американские военнослужащие справили нужду; президент Русского географического общества Шойгу дал интервью КП. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Напишут же такое

В «Российской газете» пишут об открытии в Третьяковской галерее выставки к 175-летию Ильи Репина. Это масштабнейшая ретроспектива главного русского реалиста. В залах музея собрано более 300 работ художника – графических и живописных – они представлены 26 музеями России и зарубежья. Выставка охватывает более 50 лет творчества. Продлится она до 18 августа. Но до Москвы почти 10 тысяч верст, и преодолеть их просто так, за здорово живешь, сложновато.

И если говорить об искусстве, то следует назвать статью, в которой говорится, что в Латвии, возле главного монумента страны – статуи Свободы – американские военнослужащие справили малую нужду. Но не по идеологическим соображениям. Просто захотелось.

Полный абзац

На что еще обращу ваше внимание в главной газете страны. На статью о том, что на создание системы экстренного вызова 112 потрачено на 4 миллиарда рублей больше запланированного. Однако она так и не заработала. Понятно, пишут об озабоченности ситуацией Счетной, якобы, палаты, наверняка потом приплетут сюда Общероссийский народный фронт, явно начнутся расследования и, возможно, даже посадки, но факт остается фактом: денежки – тю-тю. А примеры трагических в этой связи случаев прочтите сами.

Также в номере

И, понимая, что уже в нетерпении переминаются с ноги на ногу другие газеты, назову еще статью о том (это интересно в первую очередь автомобилистам), кто и при каких обстоятельствах не имеет преимущества в движении. Рассматривается пример: вы выезжаете из двора на улицу с односторонним движением (вспомните, к примеру, переулок Рёлочный). Пропустили машины, движущиеся в заданном направлении, и начали движение. А в это время на вас, в нарушение всех правил, в противоположном направлении летит автомобиль. У кого преимущество? Ответ «У кого мозгов больше» – не проходит, читайте статью.

Вам статья

Далее у нас «Комсомольская правда», поставившая вопрос: «Почему так рано гаснут звезды». Этим материалом, если быть точным, то подборкой заметок, газета прощается с певицей Юлией Началовой. Ну да, просто, по-человечески жаль. И уж коль скоро так случилось, то проститься надо в скорби и тишине. Увы, телеканалы уже начали свои ритуальные пляски.

А еще интересно интервью с Сергеем Шойгу. Но оно не о современном оружии и не об обороне, а о географии нашей страны. Все-таки Сергей Кужугетович – президент Русского географического общества. Подобный материал, кстати, есть и в «Российской газете».

На посошок

«Амурская правда». Все-таки, являясь патриотом родного города – Благовещенска, – я начал читать «Амурку» со статьи, заголовок которой гласит, что наша набережная – одна из самых красивых в России. Это сказала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ныне это, сдается, все равно что ранее член ЦК КПСС) Светлана Калинина. Она проверяла, как благоустраивается город. Отметила, что резиновое покрытие детской площадки вызывает вопросы – недолговечно. Не поняла, что за животные там стоят. То есть, что это слоненок, олененок и жеребенок – поняла, но зачем стоят – не поняла, не увидела в них лица города.

Я бы лично мог вслух предположить, кто является ныне лицом города, но опасаюсь, что в связи с принятием Госдумой и подписанием Путиным антифейкового закона, могу серьезно пострадать. Кто тогда будет обзоры делать?!

Туалета опять же нет, заметила член Центрального штаба. То есть один-то есть, но этого мало, больше должно быть туалетов, чтобы не ходили люди под кустики или под памятники, как американские солдаты в Латвии (про американцев я сам догадался, в «Амурке» про них нет).

Ну а остальные подробности инспекционной поездки бригады ЦШ ОНФ прочтите сами.