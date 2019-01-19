В Свободном автомобиль сбил женщину (видео)

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Вечером 18 марта в Свободном произошло ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход. Ее сбила легковушка Toyota Platz. Водитель авто утверждает, что не виноват в случившемся.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» мужчина, находившийся за рулем, авария случилась примерно в 20 метрах от перекрестка улиц Ленина – Пионерская. По словам водителя, там нет пешеходного перехода и светофора, не горит фонарь, а женщина вышла из-за кустов. К тому же мужчина пояснил, что был ослеплен фарами другого авто.

Пострадавшая, по словам водителя, пожилая женщина. Ее доставили в больницу.

Рулевой Toyota Platz ищет свидетелей ДТП, видеозаписи момента аварии. Связаться с ним можно по телефону 8-914-618-94-54.