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сегодня, 07:53 10

Переговоры России и Японии по Курилам засекретили

Переговоры России и Японии по Курилам засекретили
Фото: www.google.ru

Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно. По его словам, стороны стремятся достичь договоренности по мирному соглашению, однако не хотят обсуждать детали на публике.

«Мы договорились с министром иностранных дел России Лавровым, что не будем предавать огласке содержание переговоров», – подчеркнул Коно.

Глава МИД добавил, что Токио в последнее время неоднократно заявлял протест из-за деятельности российских военных на Южных Курилах.

Мирный договор между Россией и Японией не подписывается в течение более 70 лет. Условием его заключения Токио называет возвращение под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи: японская сторона не признает российского суверенитета над территорией Южных Курил, считая их частью Хоккайдо. Москва же считает их частью Курильских островов и последовательно напоминает о правомерности российского суверенитета над ними: они отошли СССР по итогам Второй мировой войны.

Сейчас Москва и Токио находятся в стадии переговорного процесса по мирному договору. 22 января в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Незадолго до переговоров Лавров заявлял, что вопрос суверенитета над Курильскими островами не обсуждается. В Кремле, комментируя ситуацию, отмечали, что интересы россиян не будут ущемлены, сообщает «Лента.ру».

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#российская власть

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Комментарии
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  • Graf1977

    Graf1977
    5 часов назад

    Может стоит как в Крыму провести референдум и спросить у жителей островов в составе какого государства им бы хотелось находится, и по итогам референдума уже принимать решение!

  • Oldlord

    Oldlord
    5 часов назад

    Graf1977

    Может стоит как в Крыму провести референдум и спросить у жителей островов в составе какого государства им бы хотелось находится, и по итогам референдума уже принимать решение!



    У Крыма и Курил разные полномочия.



  • Серветт

    Серветт
    4 часа назад

    у Курил нет полномочий-это не субъект

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    что-то отдали сволочи((( боятся волнений народных, но рука чешется

    это больные к деньгам люди!!!!

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    http://vestiprim.ru/news/ptrnews/74384-rassledovanie-eduarda-petrova-krabovaya-lovushka-2.html#/video/https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2FeMZKjwIEKGM

    Интересное расследование.

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Сегодня, 19 марта, во Владивостоке полпред в ДФО Юрий Трутнев проведет ряд мероприятий, посвященных вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Дальнего Востока.

    Под руководством Юрия Трутнева состоится совещание по вопросу «О планируемых объемах производства и экспорта продукции агропромышленного комплекса ДФО».

    В этот же день пройдет заседание подкомиссии по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока.

    На мероприятии будут обсуждаться вопросы реализации законодательства об инвестиционных квотах добычи (вылова) водных биоресурсов, развития строительства рыбопромысловых судов на Дальнем Востоке, осуществления хозяйственной деятельности в области аквакультуры (рыбоводства) в границах региональных памятников природы на водных объектах внутренних морских вод залива Петра Великого Японского моря.

    В мероприятиях примут участие министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев, представители федеральных органов власти, агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, представители рыболовецких компаний, некоммерческих организаций и другие.

    http://debri-dv.com/article/21425/vo_vladivostoke_trutnev_obsudit_razvitiya_selskogo_hozyaystva_i_rybohozyaystvennogo_kompleksa_dfo

  • Стилет

    Стилет
    3 часа назад

    inoy

    что-то отдали сволочи((( боятся волнений народных, но рука чешется это больные к деньгам люди!!!!





    ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И ЯПОНИИ ПО КУРИЛАМ ЗАСЕКРЕТИЛИ





    Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



    В статье идёт речь о мирном договоре между Россией и Японией, а в заголовке о переговорах по Курилам. Опять очередная ложь в СМИ.

  • meneJer

    meneJer
    3 часа назад

    Graf1977

    Может стоит как в Крыму провести референдум и спросить у жителей островов в составе какого государства им бы хотелось находится, и по итогам референдума уже принимать решение!



    ))))))))

    Япония это вам не Украина))))) референдума не будет!

    непонятен гриф совершенно секретно... это уже какой-то новый уровень ведения переговоров нашей власти... (шпионы?вокруг везде враги?оставьте это для пожилых людей...)

    эх.......что на этот раз?

  • meneJer

    meneJer
    3 часа назад

    Стилет

    inoy

    что-то отдали сволочи((( боятся волнений народных, но рука чешется это больные к деньгам люди!!!!





    ПЕРЕГОВОРЫ РОССИИ И ЯПОНИИ ПО КУРИЛАМ ЗАСЕКРЕТИЛИ





    Москва и Токио договорились не разглашать содержание переговоров по мирному договору. Об этом заявил министр иностранных дел Японии Таро Коно.



    В статье идёт речь о мирном договоре между Россией и Японией, а в заголовке о переговорах по Курилам. Опять очередная ложь в СМИ.



    условия мирного договора смотрели?

  • жыгули

    жыгули
    2 часа назад

    референдум о выходе из состава, вгв,двр еще вспомните.все призывы к нарушению целостности территории трактуются как призывы к сепаратизму,от 3 до 5,вступил с 2014

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