Гороскоп на 19 марта: Водолеям следует остерегаться измены, у Стрельцов временные трудности

Восход Солнца: 06:35

Заход Солнца: 18:39

Солнце в Рыбах.

Овен. Не поддавайтесь давлению извне, не меняйте своих намерений, потому что так будет кому-то удобно, придерживайтесь своего курса и скоро все поймут, что именно он самый правильный.

Телец. Хорошее настроение и жизнерадостность сделают Вас в этот вторник центром любой компании. Любовь и уважение окружающих Вас людей придадут заряд бодрости и оптимизма.

Близнецы. Вас ждет уверенность в своих силах. Многие получат повышение или интересные деловые предложения, признания в любви.

Рак. Луна перешла в знак Льва, а значит, настало время стать яркими. Не стесняйтесь выделяться из серой массы, сегодня Ракам необходимо именно это.

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Лев. Львам не стоит тратить лишние деньги. Отдайте их родственникам или положите на счет, чтобы не растратить при первой же возможности.

Дева. Дайте начальству немного отдохнуть от Ваших бесконечных идей. Вторник и без того перегруженный работой день, а Девы попытаются сделать его еще более сложным.

Весы. Не стремитесь к совершенству. Сегодня можно себе позволить немного нарушить правила. Главное, не переступайте черту закона.

Скорпион. У Скорпионов появятся тайные поклонники. Любовь, ненависть,дружба и работа смешаются у Вас в одну. Будьте осторожны, слухи не приведут ни к чему хорошему.

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Стрелец. Все, что сегодня навалится не Стрельцов – это лишь временные трудности. Не бойтесь их и старайтесь искать оптимизм в любой ситуации.

Козерог. Звезды рекомендуют Козерогам даже в момент самых горячих споров не переходить за рамки приличия, иначе высказанное может серьезно вас рассорить с коллегами по работе или домочадцами.

Водолей. Водолеям следует остерегаться измены не только в деловых отношениях, но и в личной жизни: предстоящее знакомство или встреча с партнером станет причиной горьких сожалений и разочарования.

Рыбы. Не исключено, что именно в эти дни вам может прийти в голову блестящая идея, которую Рыбы непременно осуществите на практике.

Астролог: Вальдемар Небоходцев