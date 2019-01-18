Между амурским Белогорском и его крымским тезкой состоялся телемост

Телемост, посвященный событиям «Крымской весны», прошел между жителями городов-побратимов – Белогорском крымским и Белогорском амурским. Участниками телемоста стали около 30 человек. В их числе представители местного самоуправления и ученики школ двух городов.

«За время телемоста каждый из ребят представился и произнес поздравление, рассказали друг другу о своих планах на летние каникулы, – рассказала председатель комитета по образованию и делам молодежи Ирина Губина. – Митинг-концерт, прошедший у памятника Вежливого солдата, посвященный пятилетию присоединения Крыма к России, показали крымчанам. Им очень понравилось, школьники поделились своими впечатлениями, которые возникли при просмотре видеоролика».

По поручению главы Белогорска Станислава Мелюкова амурчане пригласили команду спортсменов из крымского Белогорска на спартакиаду городов Амурской области, которая пройдет с 14 по 16 июня.Также в рамках телемоста родилась идея провести игру интерактивный брейн-ринг, ранее такой опыт уже был.