1 апреля пенсии россиян вырастут на 2 процента

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента, сообщает РИА Новости. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов человек. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей.

Отмечается, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

В соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.