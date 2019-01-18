Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость
сегодня, 21:44 0

1 апреля пенсии россиян вырастут на 2 процента

1 апреля пенсии россиян вырастут на 2 процента
Фото: ru.depositphotos.com

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил коэффициент индексации социальных пенсий. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно вступает в силу с 1 апреля.

С 1 апреля социальные пенсии вырастут на два процента, сообщает РИА Новости. Как отмечали в Минтруде, это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти четырех миллионов человек. Средний размер социальной пенсии увеличится до 9 266 рублей.

Отмечается, что Пенсионный фонд должен проинформировать территориальные органы о размере утвержденного коэффициента.

В соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» индексация социальных пенсий проводится ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

Просмотров всего: 161

#пенсии #российская власть #финансы

распечатать


Общество 6

За добытых волков амурские охотники получат больше 2 миллионов рублей
Экономика 5

В России изменят правила продажи бензина
Общество 3

Российские семьи смогут бесплатно отдохнуть на курортах
Экономика

К апрелю на льготы авиапассажирам ДфО выделят 2,5 миллиарда

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь