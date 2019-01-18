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сегодня, 20:35 1

В Приамурье проверяют готовность районов к пожароопасному периоду

В Приамурье проверяют готовность районов к пожароопасному периоду
Фото: www.amur.info

В 2019 году Амурская область начала гореть раньше обычного. На прошедших выходных сгорела почти половина территории Березовского заказника в Ивановском заказнике. Но, при этом, в Тамбовском районе территория к пожароопасному периоду готова на 73 %.

В ряде районов Приамурья уже объявили пожароопасный сезон. Специалисты Амурского центра ГЗ и ПБ, а также работники администрации Тамбовского сельсовета проверили готовность к пожароопасному периоду Тамбовского района.

На преддомовых и дачных участках хозяева должны выкашивать сухостой. Если не скосить траву, грозит штраф. «Штрафы от 500 рублей до 5 000 тысяч рублей. Первоначально выписывают 500. Сразу, если наказать человека на большую сумму, тогда будет доходить. У нас есть люди, которых раз по 10 уже оштрафовали, но до сих пор участок не убран, и штраф не уплачен», – рассказал глава администрации Тамбовского сельсовета Сергей Гречихин.

Если же возгорание случилось, преградой огню должны стать минерализированные полосы, вспаханные сельхозтехникой. По Тамбовскому сельсовету – это села Косицыно, Привольное, Придорожное и Тамбовка – такие барьеры протянулись на 13 километров. Их сделали еще осенью 2018 года. Тогда же провели и профилактические отжиги.

Сейчас особое внимание уделяют потенциально опасным участкам, которые горят из года в год. Например, участок в селе Косицыно считают одним из сложных из-за болотистой местности. Сюда не может подъехать техника.

«Самый опасный участок – это падь реки Гильчин, которая захватывает часть села Косицыно и село Тамбовка. Ежегодно кто-то под выпас скота себе начинает выжигать, и падь начинает гореть, что захватывает Жариково, и приходится отстаивать села», – рассказал Сергей Гречихин.

«По Тамбовскому району есть еще недостатки, не всё убрано, и процент выполнения составляет 73 %. Это среднеобластной показатель. Еще работы должны проводиться. На заседании КЧС дали указание все сделать», – рассказал главный специалист Амурского центра ГЗ и ПБ Сергей Полоцкой.

Чтобы защищать леса и населенные пункты, в области созданы 53 группы оперативного реагирования. В лесничествах области расширен штат лесных инспекторов. Теперь их больше двухсот человек.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • Бисяй

    Бисяй
    1 час назад

    Определение понятий: В законе нет точного понятия того, что является придомовой территорией для жилого частного строения.（взято с инета）На каком основании штрафы？？

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