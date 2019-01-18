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сегодня, 20:04 0

В Благовещенске на подиум вышла четырехлетняя модель

В Благовещенске на подиум вышла четырехлетняя модель
Фото: www.amur.info

Большим модным показом завершилась в Благовещенске неделя детской моды Kids Fashion Week. Этому проекту уже 11 лет. Заключительное мероприятие прошло в Амурском областном доме народного творчества.

Юные модели демонстрировали коллекции одежды из детских магазинов города. Самой юной модели, которая в этот вечер вышла на сцену, всего четыре года. Уже традиционно участие в показе приняли дети с ограниченными возможностями здоровья.

В рамках недели моды проходил и конкурс фотомоделей – New Look. Победителей определяли в трех возрастных номинациях.

Гран-при по решению профессионального жюри получила воспитанница детского сада Ангелина Степанова. «Когда я вырасту, я буду ветеринаром», – рассказала о планах на будущее победительница.

Особой изюминкой фестиваля детской моды стало дефиле взрослых моделей. На сцену вышли мамы и даже бабушки. В числе моделей были известные благовещенские теле- и радиоведущие.

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#дети

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