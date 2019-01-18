Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость
сегодня, 18:51 1

Амурские сельсоветы не имели средств для мер пожарной безопасности

Амурские сельсоветы не имели средств для мер пожарной безопасности
Фото: www.amur.info

К пожароопасному сезону Амурская область готова в среднем на 80 %. Эта информация прозвучала на заседании КЧС. Итоги своей проверки озвучила и прокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что не везде в полной мере соблюдается законодательство в части финансирования мер пожарной безопасности.

Оказалось, что в Серышевском районе три сельсовета не предусмотрели средства на противопожарные мероприятия. В бюджетах Томского, Большесазанского и Лермонтовского сельсоветов не оказалось необходимых 350 тысяч рублей. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а в местных бюджетах увеличили объём финансирования.

Просмотров всего: 120

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия

У жителей Прогресса не было утвержденных тарифов на водоснабжение
Происшествия

В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству
Происшествия

Вячеславу Золотареву продлили срок заключения под стражей
Происшествия

Жильцы сгоревшего в Благовещенске 2-этажного дома думают, что пожар возник из-за крысы (фото)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Серветт

    Серветт
    21 минута назад

    денег нет?платите штраф

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь