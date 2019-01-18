Амурские сельсоветы не имели средств для мер пожарной безопасности

К пожароопасному сезону Амурская область готова в среднем на 80 %. Эта информация прозвучала на заседании КЧС. Итоги своей проверки озвучила и прокуратура. Надзорное ведомство выяснило, что не везде в полной мере соблюдается законодательство в части финансирования мер пожарной безопасности.

Оказалось, что в Серышевском районе три сельсовета не предусмотрели средства на противопожарные мероприятия. В бюджетах Томского, Большесазанского и Лермонтовского сельсоветов не оказалось необходимых 350 тысяч рублей. Виновных должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности, а в местных бюджетах увеличили объём финансирования.

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Василий Кленин