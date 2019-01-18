У жителей Прогресса не было утвержденных тарифов на водоснабжение

Фирма «Стройкомминновация», обслуживающая муниципальные объекты водоснабжения в амурском поселке Прогресс, не разработала производственную программу, а также не утвердила тарифы по водоснабжению для населения поселка.

Прокуратура Райчихинска провела проверку исполнения законодательства в сфере ЖКХ в поселке Прогресс. Было установлено, что обслуживанием муниципальных объектов водоснабжения осуществляет ООО «Стройкомминновация». Эта фирма, в нарушение требований закона, не разработала производственную программу в сфере водоснабжения, не утвердила и не направила в областное управление государственного регулирования цен и тарифов тарифы на водоснабжение населению.

Прокурор Райчихинска направил в суд заявление с требованием, чтобы руководство «Стройкомминновации» устранило выявленные нарушения. Решением Райчихинского городского суда указанные требования прокурора полностью удовлетворены, ООО «Стройкомминновация» надлежит устранить нарушения до 1 мая 2019 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.