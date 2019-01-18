Амурских подростков приглашают участвовать в международном конкурсе

Фонд «Живая классика» объявил о старте Международного конкурса социальных проектов для подростков. Принять участие в мероприятии могут и подростки из Амурской области – ребята в возрасте 10-18 лет.

Чтобы стать участником, нужно оставить заявку с описанием идеи своего социального проекта на специальном сайте. Пять лучших идей получат поддержку в реализации, а их авторы станут кураторами проектов международного уровня, сообщает пресс-служба фонда «Живая классика».

Международный конкурс социальных проектов – инициатива, благодаря которой подростки могут сделать что-то важное и полезное для своих сверстников. Они могут стать частью команды проектов, направленных на популяризацию литературы среди подростков, и выиграть их реализацию. Участники конкурса могут либо предложить свой собственный проект, либо присоединиться к чужой заявке в качестве волонтера. Количество присоединившихся к проекту волонтеров также будет учитываться жюри при определении победителей. Кроме того, критериями для оценки будут являться: оригинальность идеи, реалистичность ее воплощения, актуальность социальной проблемы, затронутой в заявке, возможность реализации проекта в любом регионе или стране посредством волонтерского движения.

«Конкурс социальных проектов поможет подросткам понять, как создаются проекты, причем самые разные, будь то бизнес или социальные, потому что механика и законы у них одни и те же, – комментирует президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова. – Это не только профориентация, но возможность на собственном опыте понять процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель – и бизнесмен, и социальный предприниматель. Участники научатся создавать команды и распределять роли, планировать, вести переговоры и еще многому-многому другому».

Реализация проектов-победителей будет осуществляться фондом при поддержке группы компаний «Просвещение» и с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. Как отмечается, у фонда «Живая классика» уже есть опыт работы над проектом, авторами которого стали подростки – участники конкурса чтецов «Живая классика». Проект по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей «Вслух!» сегодня реализуется в 28 регионах России. Организаторами планируется записать 70 аудиоспектаклей для учащихся коррекционных школ. На сайте youngreaders.ru/school любой подросток может присоединиться к этому проекту или подать заявку на свой собственный проект.

«Самовыражение – важная составляющая нашей жизни, – считает президент управляющей компании "Просвещение" Михаил Кожевников. – Конкурс дает возможность научиться применять на практике все, чему научился подросток, создавать ценность для себя и окружающих. Наша роль в этом процессе – поддержать ребят, помочь поверить в свои силы и таланты».

Заявки на международный конкурс социального проектирования для подростков принимаются до 15 апреля на сайте youngreaders.ru/school. Затем совместно с командой фонда «Живая классика» будет составлен план реализации проекта, сформированы команды волонтеров в регионах РФ и странах мира. Участие в конкурсе бесплатное.