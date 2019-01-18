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сегодня, 17:50 1

ДальГАУ организует сбор макулатуры

ДальГАУ организует сбор макулатуры
Фото: www.ugra.aif.ru

В преддверии Международного дня лесов, который отмечается 21 марта, ДальГАУ организовал акцию по сбору макулатуры «Спасем дерево». До 20 марта в нескольких пунктах будут принимать вторсырье, а после организаторы выберут самых активных участников акции и вручат им ценные призы.

Пункты приема макулатуры откроются в самом ДальГАУ, а также в школах города. В университете пункт будет работать 19 и 20 марта с 8 до 17 часов. Сдать бумагу можно на факультете природопользования (корпус №8, кабинет 220, кафедра лесного хозяйства и лесоэкплуатации).

Также пункты откроются 19 марта в школе № 22 (с 12 до 14 часов) и школе № 27 (с 11:00 до 13:00). А 20 марта они будут работать в лицее № 11 (с 07:50 до 10:00) и в школе № 12 (с до 11 часов).

По итогам акции выберут победителей и призеров в зависимости от активности участников и количества сданной макулатуры. Участники, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными призами. При этом каждый благовещенец, сдавший вторсырье, получит поощрительный приз.

Награждение состоится 21 марта в ДальГАУ в учебном корпусе № 1 по адресу: улица Политехническая, 86.

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#жизнь #природа

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Комментарии
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  • Тундра

    Тундра
    1 час назад

    Самая лучшая новость из всех последних новостей. Реальная, а не виртуальная забота об экологии. Побольше бы таких пунктов приема бумаги. Сколько коробок, упаковок, ненужных книг и журналов летит в помойку.

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