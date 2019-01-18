Для сахалинцев перелеты в Благовещенск и другие города ДФО подешевеют

Дешевые авиарейсы по Дальнему Востоку анонсировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, уже с 1 июня с Сахалина прямым рейсом можно будет улететь по нескольким направлениям – на Камчатку, в Совгавань, Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск. По каждому из направлений Лимаренко пообещал низкий тариф.

Ранее сахалинцы регулярно обращались к властям с просьбой наладить транспортное сообщение между городами Дальнего Востока. Некоторые из указанных направлений существовали ранее, однако были закрыты из-за низкой рентабельности.

Кроме того, стоимость некоторых направлений была сопоставима с перелетом c Сахалина до Москвы и была не по карману островитянам. Так, стоимость билета до Благовещенска в один конец достигала 30 тысяч рублей. За эти же деньги можно было приобрести билет до Москвы и обратно, сообщает издание SM-News.