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сегодня, 17:37 0

Для сахалинцев перелеты в Благовещенск и другие города ДФО подешевеют

Для сахалинцев перелеты в Благовещенск и другие города ДФО подешевеют
Фото: www.amur.info

Дешевые авиарейсы по Дальнему Востоку анонсировал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. По его словам, уже с 1 июня с Сахалина прямым рейсом можно будет улететь по нескольким направлениям – на Камчатку, в Совгавань, Комсомольск-на-Амуре и Благовещенск. По каждому из направлений Лимаренко пообещал низкий тариф.

Ранее сахалинцы регулярно обращались к властям с просьбой наладить транспортное сообщение между городами Дальнего Востока. Некоторые из указанных направлений существовали ранее, однако были закрыты из-за низкой рентабельности.

Кроме того, стоимость некоторых направлений была сопоставима с перелетом c Сахалина до Москвы и была не по карману островитянам. Так, стоимость билета до Благовещенска в один конец достигала 30 тысяч рублей. За эти же деньги можно было приобрести билет до Москвы и обратно, сообщает издание SM-News.

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#Дальний Восток #транспорт #цены

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