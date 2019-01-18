Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:27 0

В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству

В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству
Фото: ru.depositphotos.com

С 15 марта в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. Как долго продлится карантин, пока неизвестно.

«Есть план мероприятий, который утверждается постановлением губернатора. В данном плане все расписано, согласно законодательству. Но учитывая то, что у нас на территории Михайловского района были ранее, в том году, зарегистрированы случаи бешенства среди диких хищников, среди сельскохозяйственных животных, основные мероприятия были проведены. То есть скот завакцинирован, даже сельхозживотные, которые ранее не вакцинировались у нас на территории региона, были завакцинированы в этом районе. Южные и центральные районы были привиты. Собаки, которые подверглись нападению, также завакцинированы», – прокомментировал Сергей Самохвалов.

Предполагаются усиленный клинический осмотр всех видов животных, разъяснительная работа с населением. Также в планах – проведение мониторинговых исследований.

Как сообщил агентству Сергей Соловьев, один из пострадавших от волка, он и еще один амурчанин по-прежнему находятся в больнице. Еще двое – дома. Состояние пострадавших нормальное. Сергей отметил, что их из больницы пока не выписывают.

Просмотров всего: 245

#животные #здоровье #происшествия

распечатать


Общество 1

Амурские сельсоветы не имели средств для мер пожарной безопасности

Происшествия

У жителей Прогресса не было утвержденных тарифов на водоснабжение
Происшествия

Вячеславу Золотареву продлили срок заключения под стражей
В России и мире

Популярное в России лекарство для сердца признали опасным для жизни
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь