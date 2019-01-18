В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству
С 15 марта в селе Нижняя Ильиновка Михайловского района, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов. Как долго продлится карантин, пока неизвестно.
«Есть план мероприятий, который утверждается постановлением губернатора. В данном плане все расписано, согласно законодательству. Но учитывая то, что у нас на территории Михайловского района были ранее, в том году, зарегистрированы случаи бешенства среди диких хищников, среди сельскохозяйственных животных, основные мероприятия были проведены. То есть скот завакцинирован, даже сельхозживотные, которые ранее не вакцинировались у нас на территории региона, были завакцинированы в этом районе. Южные и центральные районы были привиты. Собаки, которые подверглись нападению, также завакцинированы», – прокомментировал Сергей Самохвалов.
Предполагаются усиленный клинический осмотр всех видов животных, разъяснительная работа с населением. Также в планах – проведение мониторинговых исследований.
Как сообщил агентству Сергей Соловьев, один из пострадавших от волка, он и еще один амурчанин по-прежнему находятся в больнице. Еще двое – дома. Состояние пострадавших нормальное. Сергей отметил, что их из больницы пока не выписывают.
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