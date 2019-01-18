В амурском селе, где волк напал на людей, введен карантин по бешенству

«Есть план мероприятий, который утверждается постановлением губернатора. В данном плане все расписано, согласно законодательству. Но учитывая то, что у нас на территории Михайловского района были ранее, в том году, зарегистрированы случаи бешенства среди диких хищников, среди сельскохозяйственных животных, основные мероприятия были проведены. То есть скот завакцинирован, даже сельхозживотные, которые ранее не вакцинировались у нас на территории региона, были завакцинированы в этом районе. Южные и центральные районы были привиты. Собаки, которые подверглись нападению, также завакцинированы», – прокомментировал Сергей Самохвалов.

Предполагаются усиленный клинический осмотр всех видов животных, разъяснительная работа с населением. Также в планах – проведение мониторинговых исследований.

Как сообщил агентству Сергей Соловьев, один из пострадавших от волка, он и еще один амурчанин по-прежнему находятся в больнице. Еще двое – дома. Состояние пострадавших нормальное. Сергей отметил, что их из больницы пока не выписывают.