Регоператор проводит тестовый сбор мусора в амурских селах

В селах Амурской области компании-перевозчики твердых коммунальных отходов проводят пробный сбор мусора. В тестовом режиме машины регионального оператора «Полигон» объезжают села Благовещенского района.

В минувшее воскресенье на территории села Новотроицкое Благовещенского района был проведен сбор мусора у населения. «Это седьмое село района, где проводится пробный сбор ТКО. Пробные выезды жителями воспринимаются положительно. Мусоровоз подъезжает к каждому дому и забирает коммунальные отходы у жителей. Планируется, что каждое село будет обслуживаться один раз в неделю», – рассказал заместитель директора ООО «Полигон» Владимир Коршакевич. Как сообщил представитель регоператора, графики сбора ТКО уже составлены и переданы главам районов.

«Мы неоднократно разъясняли людям о новой системе сбора, транспортировке и утилизации ТКО, прошло шесть встреч. Уже размещены графики сбора мусора на информационных стендах и местах массового скопления. Сельсовет готовится к переходу на новую систему, закупаются мусорные баки для их размещения в селах, ждем благоприятных погодных условий для размещения контейнерных площадок. В Новотроицком планируется создать около 25 контейнерных площадок», – рассказала глава Новотроицкого сельсовета Ирина Бондарь.

«Область и региональные операторы готовы к переходу на новую систему обращения с ТКО», – отметил заместитель министра природных ресурсов области Василий Офицеров.

С начала 2019 года в Амурской области пять региональных операторов ведут подготовительную работу с представителями бизнеса, муниципальными образованиями и амурчанами по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Муниципалитеты провели инвентаризацию свалок на своих территориях, регоператоры заключили договоры с юридическими лицами на вывоз и утилизацию ТКО, проведены замеры твердых коммунальных отходов. С 1 апреля текущего года в Приамурье пять регоператоров приступят к своим обязанностям по сбору, транспортированию и захоронению ТКО, напоминает правительство Амурской области.