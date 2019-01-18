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сегодня, 16:49 5

Регоператор проводит тестовый сбор мусора в амурских селах

Регоператор проводит тестовый сбор мусора в амурских селах
Фото: www.amurobl.ru

В селах Амурской области компании-перевозчики твердых коммунальных отходов проводят пробный сбор мусора. В тестовом режиме машины регионального оператора «Полигон» объезжают села Благовещенского района.

В минувшее воскресенье на территории села Новотроицкое Благовещенского района был проведен сбор мусора у населения. «Это седьмое село района, где проводится пробный сбор ТКО. Пробные выезды жителями воспринимаются положительно. Мусоровоз подъезжает к каждому дому и забирает коммунальные отходы у жителей. Планируется, что каждое село будет обслуживаться один раз в неделю», – рассказал заместитель директора ООО «Полигон» Владимир Коршакевич. Как сообщил представитель регоператора, графики сбора ТКО уже составлены и переданы главам районов.

«Мы неоднократно разъясняли людям о новой системе сбора, транспортировке и утилизации ТКО, прошло шесть встреч. Уже размещены графики сбора мусора на информационных стендах и местах массового скопления. Сельсовет готовится к переходу на новую систему, закупаются мусорные баки для их размещения в селах, ждем благоприятных погодных условий для размещения контейнерных площадок. В Новотроицком планируется создать около 25 контейнерных площадок», – рассказала глава Новотроицкого сельсовета Ирина Бондарь.

«Область и региональные операторы готовы к переходу на новую систему обращения с ТКО», – отметил заместитель министра природных ресурсов области Василий Офицеров.

С начала 2019 года в Амурской области пять региональных операторов ведут подготовительную работу с представителями бизнеса, муниципальными образованиями и амурчанами по переходу на новую систему по обращению с твердыми коммунальными отходами. Муниципалитеты провели инвентаризацию свалок на своих территориях, регоператоры заключили договоры с юридическими лицами на вывоз и утилизацию ТКО, проведены замеры твердых коммунальных отходов. С 1 апреля текущего года в Приамурье пять регоператоров приступят к своим обязанностям по сбору, транспортированию и захоронению ТКО, напоминает правительство Амурской области.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад



    Планируется, что каждое село будет обслуживаться один раз в неделю



    У вас в графиках 2 раза в неделю, а в тарифах через день - чему верить?

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    совет сельчанам наблюдать за машинами, которые могут подъезжать с мусором и сбрасывать его в контейнеры. В Благовещенске такие наблюдались, да караулить было некогда, чтобы доказать их принадлежность.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Я так понял, они уже протестировал все свалки Благовещенского района, вывезли мусор и теперь работают по графику?

  • Kats

    Kats
    53 минуты назад

    Ну что, нормально придумали! Т.е. нужно неделю складировать у себя дома мусор (на улице нельзя - бездомные собаки пакеты раздерут), и раз в неделю отдавать весь этот мусор оператору. Вонь от этого мусора будет знатная!

  • vertex

    vertex
    49 минут назад

    У нас по контейнерам обычно бездомные люди лазят, а не собаки, а также голуби и крысы.

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