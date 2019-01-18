Вячеславу Золотареву продлили срок заключения под стражей

Как пояснили в горсуде, защита просила отпустить Вячеслава Золотарева домой под залог, но суд счет это невозможным, так как, находясь на свободе, он может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей.

Как сообщалось ранее, Вячеслава Золотарева подозревают в жестоком обращении с животными. В январе на территории приюта в Чигирях, принадлежащего Золотареву, обнаружили десятки трупов собак и еще живых животных, содержавшихся в ужасных условиях. Полиция возбудила уголовное дело.

По результатам вскрытия 47 трупов животных, установлено, что большинство из них погибли от истощения, некоторые – вследствие полученных травм. Специалисты просканировали трупы на наличие чипов. Оказалось, что собаки отловлены в рамках муниципальных контрактов, исполнение которых осуществлялось ИП Золотарев В.Ю.

Также была проведена проверка на территории приюта, в ходе которой установлено, что надлежащие условия для содержания собак в приюте отсутствуют. В итоге 16 января прокуратура через суд запретила Золотареву осуществлять деятельность, связанную с содержанием безнадзорных животных. В настоящее время продолжается расследование уголовного дела.