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Популярное в России лекарство для сердца признали опасным для жизни

Популярное в России лекарство для сердца признали опасным для жизни
Фото: Амур.инфо

Лекарственные препараты для снижения высокого кровяного давления и от стенокардии способны привести к внезапной остановке сердца. Об этом сообщили в заявлении Европейского общества кардиологов.

Ученые рассказывают о лекарствах, в состав которых входит нифедипин. При употреблении высоких доз препарата, повышается риск желудочковой фибрилляции, из-за чего часто случаются летальные исходы, сообщает «Лента.ру».

«Нифедипин и амлодипин часто используются многими кардиологами и другими врачами, и выбор часто зависит от предпочтений врача и личного опыта. Оба препарата, как правило, считаются одинаково эффективными и безопасными, и ни один из них не связан с внезапной остановкой сердца. Это исследование предполагает, что высокие дозы нифедипина могут увеличить риск внезапной остановки сердца из-за фатальной аритмии сердца, в то время как амлодипин – нет», – сказано в докладе.

В феврале 2019 года стало известно, что Росздравнадзор постановил изъять из обращения лекарственный препарат «Эреспал». Известно, что действующее вещество лекарства, фенспирид, может вызвать нарушения сердечного ритма. Убытки от запрета «Эреспала» оценили в 2,5 миллиарда рублей годовой выручки.

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#здоровье

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