Жильцы сгоревшего в Благовещенске 2-этажного дома думают, что пожар возник из-за крысы (фото)

По словам главы семейства, Евгения Викторовича, пожар возник днем – на втором этаже, когда его не было дома.

Оставшиеся дома женщины в это время находились на первом этаже и не сразу поняли, откуда пахнет гарью.

Когда возгорание обнаружили, второй этаж уже полыхал открытым пламенем. Рядом в квартале ведется многоэтажная застройка, но хозяева версию с поджогом не рассматривают.

«Пока пожарные ничего не говорят о причинах. Но я не думаю, что это был поджог. Во-первых загорелось днем, на втором этаже. Скорее всего, крыса проводку перегрызла. До этого жена говорила, что слышно, как бегает. Внутри все выгорело, второй этаж полностью, перекрытия и крыша, восстановлению уже не подлежит – проще все сломать и заново построить», – сокрушается Евгений Викторович.

В сгоревшем доме он жил с женой, двумя дочками, младшей из которых 11 лет, и двухлетней внучкой. На втором этаже располагалась гардеробная со всеми вещами, поэтому из одежды спасти практически ничего не удалось.

«Дочка даже в школу сегодня не пошла – совсем нечего было надеть. Дочка с малышкой у сестры, мы в маленькой комнатке при гараже разместились пока», – рассказал погорелец.

О беде в социальных сетях рассказала старшая дочь Виктория.

«Вчера сгорел наш дом, остались на улице с маленьким ребенком, примем любую помощь», – написала девушка.

Там же она разместила номер банковской карты родителей, на которые все желающие могут перевести средства.

Номер карты: 5469 0300 1190 5130 (Сбербанк) привязан к номерам телефона 8-924-140-88-13 Евгений Викторович Ч. (глава семьи), 8-909-814-01-70 Наталья Александровна Ч. (супруга).

Фото: instagram.com/viktoriachereshn/