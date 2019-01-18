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18марта
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сегодня, 16:06 0

В Амурской области двое братьев обвиняются в убийстве отца

Следственный отдел по Сковородинскому району СУ СК по Амурской области завершил расследование уголовного дела по обвинению двух братьев 20 и 18 лет. На скамье подсудимых братья окажутся за то, что до смерти забили своего отца.

Это произошло в поселке Ерофей Павлович в начале января 2019 года. Братья, младший из которых на тот момент был несовершеннолетним, пришли к отцу в гости. Между ними произошла ссора. Братья высказывали родителю претензии в том, что он не занимался воспитанием младшего сына, злоупотреблял спиртными напитками. Во время ссоры молодые люди забили отца до смерти.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором Сковородинского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Амурской области Алексей Лубинский.

Братьям может грозить лишение свободы на срок до 15 лет.

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#криминал #происшествия

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