«Я бы всех подтянул за базар и наказал по закону»: Крид резко ответил подписчикам в Instagram

Из-за того, что известный певец Егор Крид несколько дней не публиковал фото и истории, подписчики подумали, что он разорвал свои отношения с BlackStar. Однако певец вернулся в соцсеть и ответил поклонникам и злопыхателям.

В 2018 году было несколько крупных скандалов, связанных с именем Егора Крида. После этого в Сети появились слухи, что Тимати разорвал сотрудничество с Егором или близок к этому. Сам певец отказывался от комментариев, а лейбл BlackStar заявил, что продолжает работать с певцом.

17 марта Егор Крид на своей официальной странице в Инстаграме обратился ко всем подписчикам, в особенности злопыхателям. Публикация Крида получилась жесткой и собрала большое количество лайков и комментариев.

В посте певец сообщил подписчикам о том, что им так и не удалось стравить его с Asap Rocky с помощью сфабрикованных вариантов переписки двух артистов. Кроме того, певец отметил, что он не будет поддаваться на провокации на улицах, в лживых статьях в СМИ.

Певец также рассказал, что раньше негативные комментарии вызывали у него смех, сейчас же он относится к ним равнодушно. Главное, по мнению артиста, что его поклонники остались с ним. А обращаясь к завистникам лично, Егор Крид замечает, что, будь у него больше времени, он всех бы «подтянул за базар и наказал по закону».

Многие поклонники оценили пост Крида: «Это твой лучший пост!», «Последние строки просто нечто», «У тебя есть твоя семья и мы, твои поклонники, которые никогда тебя не забудут», «ВАУ! Показал, кто здесь главный», «Классно сказано» и другие. Также под постом оставил комментарий и официальный аккаунт BlackStar с двумя смайликами: хлопками в ладоши и смайлом, обозначающим отсутствие претензий.

Ранее пользователи соцсетей посчитали, что Крида выгнали из BlackStar, так как он не появлялся в Инстаграме неделю, а последние два поста про родителей восприняли как прощальные. Многие считают, что Егор Крид действительно стал сдавать позиции после многочисленных срывов выступлений, его рейтинг упал (ранее у певца было 13 миллионов подписчиков, а сейчас 9,8), поэтому певец стал невыгодным для Тимати проектом.

Известно, что у исполнителей большинства лейблов после ухода забирают не только песни, авторские права на имя, и иные аспекты, но и личную страницу в Инстаграме. Другие же считают, что BlackStar просто решили сделать себе пиар на липовом уходе Крида.