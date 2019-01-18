«Я бы всех подтянул за базар и наказал по закону»: Крид резко ответил подписчикам в Instagram
Из-за того, что известный певец Егор Крид несколько дней не публиковал фото и истории, подписчики подумали, что он разорвал свои отношения с BlackStar. Однако певец вернулся в соцсеть и ответил поклонникам и злопыхателям.
В 2018 году было несколько крупных скандалов, связанных с именем Егора Крида. После этого в Сети появились слухи, что Тимати разорвал сотрудничество с Егором или близок к этому. Сам певец отказывался от комментариев, а лейбл BlackStar заявил, что продолжает работать с певцом.
17 марта Егор Крид на своей официальной странице в Инстаграме обратился ко всем подписчикам, в особенности злопыхателям. Публикация Крида получилась жесткой и собрала большое количество лайков и комментариев.
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Вы можете сколько угодно делать фотошопы моих переписок, фотошопы якобы ваших переписок с Asap Rocky и делать из них компрометирующие статьи;)) На Rocky я вообще не был подписан.🤦🏽♂️Я ему, кстати, отправил несколько разных вариантов вашего ФШ творчества - чисто поугарать😅 Вы можете дальше выдумывать свои ссаные статьи, лживые факты, придумывать их причины, провоцировать меня на улицах, обзывать, херачить в комментариях, приписывать меня к людям с нетрадиционной ориентации, и т.д. Несмотря на моё толерантное отношение ко всем (исключая любую пропаганду), я не поменяю свою жизненную позицию и не перестану любить девушек, а они меня. К сожалению 99,9% того что пишут в интернете, СМИ и всякие уеб#ны про меня и про других людей - не правда. Умным людям это и так понятно, глупым любая хрень зайдёт, лишь бы пообсуждать. Раньше было хотя бы смешно читать про свой очередной якобы скандал, сейчас просто плевать. Мои люди со мной, мои поклонники со мной и с ними мы ещё не раз споём. Завистливые люди, которые ничего в жизни не добились, этот текст для вас. Было бы у меня больше времени - я бы всех вас подтянул за базар и наказал по закону. Займитесь лучшей своей жизнью, а то всю свою потратите на рекламу моей. Всем удачи и добра.😉
В посте певец сообщил подписчикам о том, что им так и не удалось стравить его с Asap Rocky с помощью сфабрикованных вариантов переписки двух артистов. Кроме того, певец отметил, что он не будет поддаваться на провокации на улицах, в лживых статьях в СМИ.
Певец также рассказал, что раньше негативные комментарии вызывали у него смех, сейчас же он относится к ним равнодушно. Главное, по мнению артиста, что его поклонники остались с ним. А обращаясь к завистникам лично, Егор Крид замечает, что, будь у него больше времени, он всех бы «подтянул за базар и наказал по закону».
Многие поклонники оценили пост Крида: «Это твой лучший пост!», «Последние строки просто нечто», «У тебя есть твоя семья и мы, твои поклонники, которые никогда тебя не забудут», «ВАУ! Показал, кто здесь главный», «Классно сказано» и другие. Также под постом оставил комментарий и официальный аккаунт BlackStar с двумя смайликами: хлопками в ладоши и смайлом, обозначающим отсутствие претензий.
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Мама. Всего 4 буквы, но за ними так много смысла... Поздравляю тебя с твоим Днём Рождения. Я благодарю твою Маму за твой день рождения, благодарю Бога за то, что именно ты - моя Мама. ❤️🙏🏽 Я вижу как вы с отцом всегда поддерживаете друг друга, каждый раз уступаете друг другу и до сих пор с искрами в глазах любите друг друга. Хочется так же. Несколько лет назад я мечтал быть молодым отцом и чуть не совершил ошибку. Сейчас я понимаю, что всему своё время, но где-то точно ходит моя будущая Жена и мать моего ребёнка;) Интересно... читает ли она сейчас этот пост?😌
Ранее пользователи соцсетей посчитали, что Крида выгнали из BlackStar, так как он не появлялся в Инстаграме неделю, а последние два поста про родителей восприняли как прощальные. Многие считают, что Егор Крид действительно стал сдавать позиции после многочисленных срывов выступлений, его рейтинг упал (ранее у певца было 13 миллионов подписчиков, а сейчас 9,8), поэтому певец стал невыгодным для Тимати проектом.
Известно, что у исполнителей большинства лейблов после ухода забирают не только песни, авторские права на имя, и иные аспекты, но и личную страницу в Инстаграме. Другие же считают, что BlackStar просто решили сделать себе пиар на липовом уходе Крида.
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