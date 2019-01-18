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Зейский район встретил весну Днем оленевода и охотника

Зейский район встретил весну Днем оленевода и охотника

Традиционный праздник оленевода и охотника прошел 17 марта в поселке Бомнак Зейского района. Гостей поздравили первые лица района и области, вручив им ценные подарки. Также в рамках мероприятия по эвенкийской традиции гости совершили обряд очищения «Улгани», пройдя в священные ворота и повязав ленточки к ветвям берез, а также накормили хозяйку священного для народов севера огня.

«Краски таежного мира» – так назывался в этом году праздник, где выступили творческие коллективы поселка Бомнак, а также артисты из поселков Горный, Верхнезейский, Тунгала, Дугда. В рамках праздника прошла выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Этот загадочный север», ярмарка эвенкийских национальных блюд «Мата эмэрэн», где любой желающий мог прикоснуться к национальной эвенкийской культуре, попробовать угощения и приобрести понравившиеся сувениры из кожи, меха и бисера, одежду и обувь из шкур оленей.

Также жители Бомнака и гости состязались в национальных видах спорта. Их ожидали прыжки через нарты, традиционный тройной прыжок, перетягивание каната, поднятие гири. Победители получили ценные призы от госкорпорации «Роскосмос».

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#жизнь #природа

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