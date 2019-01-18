Амуржилинспекция заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности

По итогам четвертого квартала 2018 года государственная жилищная инспекция Амурской области заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора. Итоги рейтинга опубликованы на официальном сайте Минстроя РФ.

Наряду с Амуржилинспекцией звание лучших органов госжилнадзора России получили государственные жилищные инспекции Московской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, надзорные ведомства ряда других регионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Рейтинг составляется Минстроем России на протяжении нескольких последних лет. В число основных критериев, по которым оценивается деятельность инспекций, входят такие показатели, как доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой (всего 21 показатель). Важным показателем является публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование «горячей линии» и официального сайта инспекции.

Из года в год растет количество обращений, поступающих в амурскую инспекцию. В 2018 году их число составило около 6 тысяч.

По итогам второго и третьего кварталов 2018 года Амуржилинспекция также занимала верхнюю строчку федерального рейтинга эффективности.