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Амуржилинспекция заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности

Амуржилинспекция заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности
Фото: spravka333333.ru

По итогам четвертого квартала 2018 года государственная жилищная инспекция Амурской области заняла первое место во всероссийском рейтинге эффективности деятельности органов государственного жилищного надзора. Итоги рейтинга опубликованы на официальном сайте Минстроя РФ.

Наряду с Амуржилинспекцией звание лучших органов госжилнадзора России получили государственные жилищные инспекции Московской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, надзорные ведомства ряда других регионов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Рейтинг составляется Минстроем России на протяжении нескольких последних лет. В число основных критериев, по которым оценивается деятельность инспекций, входят такие показатели, как доля исполненных предписаний, доля судебных решений, вступивших в силу, своевременность предоставления отчетов в Минстрой (всего 21 показатель). Важным показателем является публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование «горячей линии» и официального сайта инспекции.

Из года в год растет количество обращений, поступающих в амурскую инспекцию. В 2018 году их число составило около 6 тысяч.

По итогам второго и третьего кварталов 2018 года Амуржилинспекция также занимала верхнюю строчку федерального рейтинга эффективности.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    19 минут назад



    Важным показателем является публичность, информационная открытость органов власти, наличие и функционирование «горячей линии» и официального сайта инспекции.

    Из года в год растет количество обращений, поступающих в амурскую инспекцию. В 2018 году их число составило около 6 тысяч.



    Т.е. эффективность решения проблем тут вообще не учитывается? Чем хуже ситуация в сфере ЖКХ тем больше звонков, тем лучше рейтинг? Вот это приехали.

  • Серветт

    Серветт
    7 минут назад

    неужели всё так плохо по стране?

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