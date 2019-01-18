В Благовещенске из-за ремонта общежития жильцы соседнего дома задыхаются в пыли

В Благовещенске начался капитальный ремонт общежития № 1 ДальГАУ. В здании 1959 года постройки проводятся демонтажные работы. Жильцы соседнего с общежитием дома жалуются на сильнейшее запыление воздуха.

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась жительница дома № 92/2 по улице Горького. Женщина пожаловалась на неудобства, связанные с ремонтом. Окна квартиры Галины Николаевны выходят прямо на общежитие. «Сегодня там стали разбирать перекрытия, поднялась ужасная пыль. Дышать совершенно нечем. И главное, нас, жильцов дома, никто не предупредил. Во дворе все машины под толстым слоем пыли, окна открыть нельзя, а дома душно. У нас в доме есть частный детский садик, не знаю, как там детки это все переносят», – переживает жительница пятиэтажки.

Начальник управления по административно-хозяйственной работе Дальневосточного ГАУ Павел Дробыш просит горожан отнестись с пониманием к неизбежным неудобствам. «Основная жалоба жильцов соседнего дома, конечно, на пыльные работы. Дело в том, что при строительстве общежития при устройстве деревянных перекрытий использовался шлак. При его удалении неизбежна большая запыленность. Поэтому, когда его ссыпали, использовали специальные рукава. Собирать шлак в мешки и складировать их на этажах небезопасно – перекрытия старые, хрупкие, могут не выдержать веса. Сейчас все работы со шлаком закончились», – говорит Павел Иосифович.

В старом здании, расположенном на перекрестке улиц Горького и Театральной, замене подлежит все, кроме стен, – кровля, перекрытия, окна, электрика, водопровод и канализация. Всех жильцов расселили по другим общежитиям. По нормативу, в доме № 94 по улице Горького должно жить 215 человек, но в последнее время там проживали около 120 человек.

«Здание хорошее, крепкое, построенное по старому проекту. Предстоит большой ремонт, на первом этапе которого будут заменены кровля, межэтажные перекрытия четвертого и третьего этажей, а также окна на этих этажах. Потом этот же комплекс работ будет проведен на первом и втором этажах. Затем отремонтируют внутренние перегородки и инженерные сети здания, а затем фасад», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» начальник управления по административно-хозяйственной работе Дальневосточного ГАУ Павел Дробыш.

Строительные работы финансирует Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, к ведению которого относится Дальневосточный государственный аграрный университет. На ремонт общежития вуза выделена целевая субсидия.

Если финансирование ремонтных работ будет бесперебойным, то по оптимистичным прогнозам, капитальный ремонт первого общежития займет около трех лет. Здание сохранит свое назначение: в отремонтированные помещения заселятся студенты.