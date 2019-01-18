Победителя футбольного Кубка Дальнего Востока определят в Благовещенске

Фото: minsportamur.ru

С 1 по 9 мая в Благовещенске на стадионе «Спартак» пройдет розыгрыш Кубка России по футболу в зоне «Дальний Восток». В нем примут участие любительские команды ДФО, представляющие Амурскую область, Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, ЕАО и Якутию.

От Приамурья выступят ФК «Свободный», «Максинтер» (Благовещенск) и прошлогодний обладатель Кубка – ФК «Благовещенск». Благовещенские футболисты в 2018 году одержали уверенную победу в Биробиджане, где обыграли команды Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и хозяев поля. По регламенту, обладатель Кубка Дальнего Востока получает право вступить в борьбу за Кубок России среди профессиональных команд, который стартует осенью 2019 года, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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#Дальний Восток #спорт #футбол

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Александр Авдеев