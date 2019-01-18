Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
18марта
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:18 0

Победителя футбольного Кубка Дальнего Востока определят в Благовещенске

Победителя футбольного Кубка Дальнего Востока определят в Благовещенске
Фото: minsportamur.ru

С 1 по 9 мая в Благовещенске на стадионе «Спартак» пройдет розыгрыш Кубка России по футболу в зоне «Дальний Восток». В нем примут участие любительские команды ДФО, представляющие Амурскую область, Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, ЕАО и Якутию.

От Приамурья выступят ФК «Свободный», «Максинтер» (Благовещенск) и прошлогодний обладатель Кубка – ФК «Благовещенск».

Благовещенские футболисты в 2018 году одержали уверенную победу в Биробиджане, где обыграли команды Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и хозяев поля.

По регламенту, обладатель Кубка Дальнего Востока получает право вступить в борьбу за Кубок России среди профессиональных команд, который стартует осенью 2019 года, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Просмотров всего: 139

#Дальний Восток #спорт #футбол

распечатать


В России и мире

Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой

Происшествия 6

Село Чекунда на реке Бурее все-таки решено расселить из-за подтопления
Спорт

В День тайского бокса амурские спортсмены устроили массовую пробежку (фото)
Спорт

Шимановские футболисты защитят честь ДФО на всероссийском турнире
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь