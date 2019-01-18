В Благовещенске отменили выступление гипнотизера Анатолия Кашпировского

Фото: www.kashpirovskiy.com

В Благовещенске планировались выступления гипнотизера и психотерапевта Анатолия Кашпировского. На его официальном сайте анонсируется две серии бесплатных мероприятий. Они должны были пройти, судя по афише, в Амурском областном доме народного творчества с 4 по 24 апреля.

С 4 по 11 апреля Анатолий Кашпировский собирался выступать бесплатно дважды в день, а с 13 по 24 апреля ­– три раза в день. Мероприятие, на которое до сих пор, судя по официальному сайту Кашпировского, приглашают благовещенцев, называется «Мои невидимые стрелы». Зрителям хотели продемонстрировать «феномены, которые мир не знал никогда». Публике рекомендуется при себе иметь косынки и зеркальца.

Председатель Амурского союза женщин Жаккелина Орлова обратилась к губернатору Амурской области Василию Орлову с просьбой посодействовать в отмене выступления в АОДНТ.

«Представьте себе, человек, который владеет техниками гипноза, который работает на большие залы, и он у нас организовывает выступления. Возникает вопрос, за чей счет это проводится, а самое главное – какова цель, для чего это проводится? Такие мероприятия не просто должны контролироваться. Я считаю, что такие мероприятия не могут проводиться в государственных учреждениях культуры. Разве это имеет какое-то отношение к культуре? Возможно, это какая-то политическая игра против нас, зомбирование», – пояснила Амур.инфо Жаккелина Орлова.

В АОДНТ корреспонденту Амур.инфо пояснили, что гастроли Кашпировского уже отменены, по какой причине, не уточняется.

Судя по аккаунту экстрасенса в Инстаграме, на этой неделе он планирует выступать в Новосибирске, прилетит туда 20 марта. В рамках выступления Кашпировский презентует свою новую книгу «Мысли и афоризмы». В середине марта гипнотизер хотел выступить в Чите, однако мероприятия перенесены на июнь.

«Выступления в Чите переносятся на июнь. О времени и месте проведения выступлений будет сообщено дополнительно», – написано в аккаунте и на сайте Кашпировского.

По данным информационного агентства «Чита.Ру», местный Дворец культуры железнодорожников – одна из крупнейших концертных площадок Читы – 11 марта отказался от проведения серии выступлений Кашпировского. Представитель организовавшей выступления медиа-группы «Цифра Ё» пояснил журналистам, что мероприятие было перенесено «по форс-мажорным обстоятельствам». Он отметил, что реквизит и книги психотерапевта доставили в Читу накануне, но сам Кашпировский пока остаётся в Москве.

Анатолий Кашпировский получил известность в 1989 году благодаря передачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Ее показывали на канале Центрального телевидения СССР. Программа собирала у голубых экранов желающих избавиться от заболеваний с помощью телесеансов.

По информации медийного новостного портала 24СМИ, сейчас Кашпировский живет преимущественно в США, периодически он приезжают в Москву и в Киев, где у него имеется недвижимость.