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сегодня, 15:09 13

В Благовещенске отменили выступление гипнотизера Анатолия Кашпировского

В Благовещенске отменили выступление гипнотизера Анатолия Кашпировского
Фото: www.kashpirovskiy.com

В Благовещенске планировались выступления гипнотизера и психотерапевта Анатолия Кашпировского. На его официальном сайте анонсируется две серии бесплатных мероприятий. Они должны были пройти, судя по афише, в Амурском областном доме народного творчества с 4 по 24 апреля.

С 4 по 11 апреля Анатолий Кашпировский собирался выступать бесплатно дважды в день, а с 13 по 24 апреля ­– три раза в день. Мероприятие, на которое до сих пор, судя по официальному сайту Кашпировского, приглашают благовещенцев, называется «Мои невидимые стрелы». Зрителям хотели продемонстрировать «феномены, которые мир не знал никогда». Публике рекомендуется при себе иметь косынки и зеркальца.

Председатель Амурского союза женщин Жаккелина Орлова обратилась к губернатору Амурской области Василию Орлову с просьбой посодействовать в отмене выступления в АОДНТ.

«Представьте себе, человек, который владеет техниками гипноза, который работает на большие залы, и он у нас организовывает выступления. Возникает вопрос, за чей счет это проводится, а самое главное – какова цель, для чего это проводится? Такие мероприятия не просто должны контролироваться. Я считаю, что такие мероприятия не могут проводиться в государственных учреждениях культуры. Разве это имеет какое-то отношение к культуре? Возможно, это какая-то политическая игра против нас, зомбирование», – пояснила Амур.инфо Жаккелина Орлова.

В АОДНТ корреспонденту Амур.инфо пояснили, что гастроли Кашпировского уже отменены, по какой причине, не уточняется.

Судя по аккаунту экстрасенса в Инстаграме, на этой неделе он планирует выступать в Новосибирске, прилетит туда 20 марта. В рамках выступления Кашпировский презентует свою новую книгу «Мысли и афоризмы». В середине марта гипнотизер хотел выступить в Чите, однако мероприятия перенесены на июнь.

«Выступления в Чите переносятся на июнь. О времени и месте проведения выступлений будет сообщено дополнительно», – написано в аккаунте и на сайте Кашпировского.

По данным информационного агентства «Чита.Ру», местный Дворец культуры железнодорожников – одна из крупнейших концертных площадок Читы – 11 марта отказался от проведения серии выступлений Кашпировского. Представитель организовавшей выступления медиа-группы «Цифра Ё» пояснил журналистам, что мероприятие было перенесено «по форс-мажорным обстоятельствам». Он отметил, что реквизит и книги психотерапевта доставили в Читу накануне, но сам Кашпировский пока остаётся в Москве.

Анатолий Кашпировский получил известность в 1989 году благодаря передачам «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского». Ее показывали на канале Центрального телевидения СССР. Программа собирала у голубых экранов желающих избавиться от заболеваний с помощью телесеансов.

По информации медийного новостного портала 24СМИ, сейчас Кашпировский живет преимущественно в США, периодически он приезжают в Москву и в Киев, где у него имеется недвижимость.

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#здоровье #концерты #культура #областная власть

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Комментарии
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  • Борис82

    Борис82
    57 минут назад

    Еще один жулик на гастролях в Нью Васюках.

  • Витком

    Витком
    54 минуты назад

    Ну Жакелина то - политическая игра против нас,с ума сойти, кому мы нужны?

  • Myxira

    Myxira
    46 минут назад

    Видимо, проснулись ))) "Всем спать!"

  • karlik nos

    karlik nos
    45 минут назад

    это тот после сеансов которого заростали секционные швы ))

  • Щуп

    Щуп
    40 минут назад

    Похоже телевизора для зомбирования теперь недостаточно 8)

  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    38 минут назад



    Возможно, это какая-то политическая игра против нас, зомбирование», – пояснила Амур.инфо Жаккелина Орлова.



    а С когда это Жаккелина вдруг внезапно стала советником губернатора?

    хотя... Учитель-УчителЯ видит издалека.

    Там уже смотрю учительские династии рулят.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    37 минут назад

    Витком

    Ну Жакелина то - политическая игра против нас,с ума сойти, кому мы нужны?



    США и Киеву



  • Терминатор

    Терминатор
    35 минут назад

    Как чтоб платная так пожалуйста как бесплатно так запретить у нас не бывает бесплатных показов это же Амурская область Здесь даже медицина платная

  • physic1

    physic1
    27 минут назад

    Перестройка ВОЗВРАЩАЕТСЯ?????????

    ГКЧП и все ПОСЛЕДУЮЩЕЕ на ним уже на подходе?

  • Noir

    Noir
    24 минуты назад

    ЛайКа

    Витком

    Ну Жакелина то - политическая игра против нас,с ума сойти, кому мы нужны?



    США и Киеву



    За Китаем и Японией пусть очередь занимают.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    8 минут назад

    Свои неудачи в деле завоевания доверия людей, партия жуликов и воров решила списать на Кашпировского! Успокойтесь, вы давно просрали доверие, как и ваш вождь! Да, и будьте вы прокляты, все члены партии "Единая Россия"!

  • Ташка

    Ташка
    3 минуты назад

    Шорт побЬери! а я уже крэмы и мази подготовила))

  • dance

    dance
    2 минуты назад

    Конкуренции испугалась - отсюда и праведное возмущение.

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