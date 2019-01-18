Благовещенский детсад стал лауреатом всероссийского смотра-конкурса

Фото: admblag.ru

Детский сад № 68 Благовещенска стал лауреатом всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Достижения образования». Он проходил с 10 августа по 30 ноября 2018 года. Участие принимали 34 186 организаций.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, признание детсада № 68 лауреатом предполагает получение соответствующего удостоверения. Цель этого конкурса – выявить лучшие организации системы образования России, обобщить и распространить опыт работы, популяризировать инновационные подходы в образовании. Организатор – управление информационной политики и массовых мероприятий Федерации развития образования.

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Александр Авдеев