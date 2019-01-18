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В Приамурье сгорел дом, построенный для переселенцев из «авариек»

В Приамурье сгорел дом, построенный для переселенцев из «авариек»
Фото: ru.depositphotos.com

Арбитражный суд Амурской области рассмотрит спор администрации Шимановского района и одного из амурских застройщиков. Этот застройщик построил дом для переселенцев из «авариек», однако здание сгорело. Теперь через суд решается, кто будет восстанавливать дом.

В сентябре 2014 года комитет администрации Шимановского района по управлению муниципальным имуществом и ОАО «СМУ-25» заключили муниципальный контракт. Он предполагал долевое строительство шести квартир в трех двухквартирных домах в селе Берея Шимановского района. Контракт стороны заключили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

По информации комитета, работы выполнялись некачественно и с нарушением сроков. Кроме того, после заселения жильцов в квартирах также были выявлены недостатки. В адрес ОАО «СМУ-25» неоднократно направлялись претензии. В октябре 2018 года случился пожар, и сгорел один из построенных домов. В соответствии с заключением эксперта, пожар произошел в связи с ненадлежащим монтажом дымогарной трубы, то есть по вине застройщика.

Комитет направил застройщику претензию, потребовав восстановить дом, однако получил отказ. ОАО «СМУ-25» сослалось на то, что пожар произошел из-за несоблюдения жильцами правил эксплуатации твердотопливного котла. Тогда комитет обратился в Арбитражный суд с иском обязать застройщика восстановить дом.

Как сообщается на сайте суда, предварительное заседание по этому делу состоится 26 марта.

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#происшествия #строительство

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Комментарии
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  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    1 час назад



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    В 2019м то году.

    В Космическо-Спортивной области.

    Да.

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