Туктамышева рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой

Российская фигуристка и чемпионка Елизавета Туктамышева высказала свое мнение о составе сборной России на чемпионате мира в Японии. Также фигуристка рассказала о своих отношениях с Евгенией Медведевой.

Фигуристка Елизавета Туктамышева заявила в эфире телеканала Z+, что считает состав сборной России «более-менее справедливым». По мнению фигуристки, она осталась в запасных из-за поражения в финале Кубка России, а не потому, что уже слишком взрослая для фигурного катания. «Хочу, чтобы чемпионат мира закончился и все сложилось удачно у девочек. Буду обращаться только к девочкам, поскольку болею за Россию», – высказалась Елизавета.

Также Туктамышева рассказала, что конфликта с Евгенией Медведевой у нее нет, их общение обычно. «Мы абсолютно те же спортсменки, те же люди, у нас такое же отношение друг к другу. Надеюсь, на ней перед чемпионатом мира это никак не сказалось, и она продолжила тренироваться в спокойной обстановке», – цитирует фигуристку «Лента.ру».

Федерация фигурного катания России включила в состав на чемпионат мира Евгению Медведеву, Алину Загитову и Софью Самодурову. До Кубка России и несколько дней после него Медведева числились в списке запасных.

За мужскую команду выступят серебряный призёр чемпионата Европы Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин. Изначально третьим участником должен был стать Максим Ковтун, но спортсмен снялся с турнира по медицинским показаниям.

В парном катании за Россию выступят Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В танцах на льду Россию будут представлять Александра Степанова и Иван Букин, а также Виктория Синицына и Никита Кацалапов.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 18 по 24 марта. Конкурсные прокаты начнутся с 20 марта.