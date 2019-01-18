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сегодня, 14:19 6

Село Чекунда на реке Бурее все-таки решено расселить из-за подтопления

Село Чекунда на реке Бурее все-таки решено расселить из-за подтопления
Фото: www.vesti.ru

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о расселении села Чекунда, которому грозит подтопление из-за сошедшего на реку Бурею оползня. На это уйдет примерно 332 миллиона рублей. Глава региона встретился с местными жителями и сообщил о сложившейся ситуации.

«Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение – это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение – переселять. Примерный бюджет – 332 миллиона рублей», – цитирует Фургала «Российская газета».

«Если в весенний период мы не ожидаем серьезных последствий, так как снега выпало немного и лед в этом году не толстый, то в конце июля – начале августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние, у нас есть серьезные опасения, что в совокупности все это приведет к затоплению 2/3 поселка Чекунда», – подтвердил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Чекундинцы, а их в селе более 200 человек, переедут в Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС, где пустуют 44 квартиры. Часть семей получит сертификаты на покупку жилья на вторичном рынке.

Чтобы не допустить экологической катастрофы, к концу лета будут перенесены захоронения с местного кладбища. Его Бурея подмывает каждый год. Куда именно перенесут могилы, пока не решено.

В декабре прошлого года на реку Бурею сошел оползень. Из-за оползня образовалась дамба, разделившая русло на две части. Возникла угроза подтопления сел, находящихся выше по течению. В феврале военнослужащие серией взрывов образовали проран для прохода воды, однако не ликвидировали затор полностью. Есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.

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#Дальний Восток #наводнение #природа #происшествия

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Комментарии
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  • Slabotochnik

    Slabotochnik
    1 час назад

    О, Молодец Губернатор!!! Не то, что некоторые ....

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    А Серёга это в инсту выложит?

  • PRO

    PRO
    1 час назад

    332 мильёна, чтобы переселить 200 человек в заброшенные деревенские квартиры. похоже с запасом взяли.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    PRO


    ну так возьмите и пересчитайте где им сэкономить, ещё один брякальщик



    Да куда там. Даже статью читать кому-то лень



    Сколько стоит кладбище перенести? Ну вы же Иксперт, вот и хочу узнать



  • mm_Игорь

    mm_Игорь
    57 минут назад

    там около ста могил.. вынести из зоны подтопления одно захоронение стоит около 50 тысяч рублей

  • foxik62

    foxik62
    5 минут назад

    Сначала баблосы распилили на расчистке завала, теперь на расселении

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