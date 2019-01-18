Село Чекунда на реке Бурее все-таки решено расселить из-за подтопления

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о расселении села Чекунда, которому грозит подтопление из-за сошедшего на реку Бурею оползня. На это уйдет примерно 332 миллиона рублей. Глава региона встретился с местными жителями и сообщил о сложившейся ситуации.

«Других вариантов здесь быть не может. Ученые нам уже сегодня говорят, что топить будет. А через четыре года Чекунда может уйти под воду совсем. Любое наводнение – это угроза жизни людей. Поэтому и принято однозначное решение – переселять. Примерный бюджет – 332 миллиона рублей», – цитирует Фургала «Российская газета».

«Если в весенний период мы не ожидаем серьезных последствий, так как снега выпало немного и лед в этом году не толстый, то в конце июля – начале августа, когда начнутся муссонные ливневые дожди, а в июне в верховьях гор начнется активное снеготаяние, у нас есть серьезные опасения, что в совокупности все это приведет к затоплению 2/3 поселка Чекунда», – подтвердил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Чекундинцы, а их в селе более 200 человек, переедут в Чегдомын и находящийся рядом с райцентром поселок ЦЭС, где пустуют 44 квартиры. Часть семей получит сертификаты на покупку жилья на вторичном рынке.

Чтобы не допустить экологической катастрофы, к концу лета будут перенесены захоронения с местного кладбища. Его Бурея подмывает каждый год. Куда именно перенесут могилы, пока не решено.

В декабре прошлого года на реку Бурею сошел оползень. Из-за оползня образовалась дамба, разделившая русло на две части. Возникла угроза подтопления сел, находящихся выше по течению. В феврале военнослужащие серией взрывов образовали проран для прохода воды, однако не ликвидировали затор полностью. Есть опасения, что во время ледохода его может перекрыть обломками льда и стволами деревьев.