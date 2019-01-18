В 2019 году все отремонтированные дороги в Благовещенске пройдут контроль качества

Благовещенск попал в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». В 2019 году в городе удвоится количество ремонтируемых улиц. Запланирована реконструкция семи участков, которая включает в себя замену покрытия, сетей наружного освещения, ремонт тротуаров, модернизацию светофорных объектов, установку новых автобусных остановок.

Все участки, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», пройдут многоступенчатый контроль качества, сообщает пресс-служба областного минтранса.

«Участие региона в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги" для нас на этапе проработки вопроса было принципиально важным. В условиях активного развития экономики Амурской области к дорогам необходим современный подход. 405 миллионов рублей ежегодно – федеральное финансирование в таком объеме дорожная отрасль региона получает впервые. За 6 лет мы должны сформировать мощную и устойчивую региональную дорожную сеть и городской агломерации. Сформирован рабочий офис, состоящий из компетентных специалистов, совещания проходят еженедельно, предстоит достаточно много работы, ведь объемы ремонта на улично-дорожной сети в областном центре увеличатся в сравнении с прошлым годом более чем в два раза. Горожанам потребуется терпение и доля понимания в этот дорожный сезон, но мы увидим результат уже осенью», – рассказал глава области Василий Орлов.

В 2019 оду в проект попала городская агломерация Благовещенска. Областной центр ждет масштабный ремонт, будут применены новые технологии и материалы повторного использования. В 2019 году использование таких технологий должно достигать до 10 %. С 2021 года показатель уже должен быть 40 %, а к 2024 году – порядка 80 %.

«В этом году мы начинаем дорожный ремонт, участвуя в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги", все мероприятия будут проводиться под знаком качества БКД в условиях максимальной открытости для общественности, под пристальным вниманием жителей, а приниматься работы будут по многоступенчатой системе контроля при выполнении работ. Вопросам совершенствования организации работ и обеспечение соблюдения технологии при выполнении ремонта автомобильных дорог будет уделено особое внимание. Потенциальный подрядчик перед выходом на торги должен оценить свои силы и быть технически готовым к выполнению поставленных задач нацпроектом, мы должны выдать в конце сезона качественный продукт», – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Министр добавил, что в Благовещенске около 19 проблемных мест и есть места, где самым распространенным ДТП является наезд на пешеходов, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия, которые будут снижать уровень аварийности, например, автоматические системы регулирования, комплексы фиксации нарушений ПДД, новые интеллектуальные светофорные объекты. Также будут применяться новые технологии, например, так называемый рециклинг, специальные установки, которые демонтируют асфальтобетонное покрытие, после чего оно падает в дробилку, в результате изготавливается новое асфальтобетонное покрытие, оно будет применяться на улицах с меньшей интенсивностью транспортных потоков.

Дорожные работы в рамках национального проекта будут оснащены видеонаблюдением и фотоконтролем, а также запланирован комплексный подход к ремонту, в некоторых случаях ремонт дворовых территорий будет привязан к работам в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» для того, чтобы горожане в целом видели, что в городе становится лучше, уютнее, комфортнее.

«На этот год у нас запланирована реконструкция семи участков дорожной сети. Она включает в себя замену покрытия, ремонт тротуаров, замену сетей наружного освещения, леерного ограждения, модернизацию светофорных объектов, установку новых автобусных остановок. Перечень улиц есть. Он опубликован на сайте города, каждый житель города может увидеть все участки. Одним из критериев отбора было либо отсутствие под дорогами сетей коммуникации, либо, чтобы они были в надлежащем состоянии. Например, на этот год улицу Новую включили в ремонт, так как сети новые, замена их не требуется. Параллельно идет разработка на следующий год проектно-сметной документации для более капиталоёмких объектов», – рассказал заммэра Благовещенска Виталий Рудненок.